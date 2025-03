La Justicia chubutense determinó este miércoles que el dueño de un pitbull que atacó a una mujer en la localidad de Gaiman deberá pagarle $450 mil a la víctima en concepto de reparación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los abogados del dueño del perro plantearon la aplicación del mecanismo de reparación previsto en el Código Procesal Penal de la provincia, propuesta que fue aceptada por la víctima, quien acordó el cierre de la causa que se había iniciado contra el propietario del animal por el delito de lesiones leves.

“La Dra. Ivana González resolvió avalar dicho acuerdo, obligándose G.M. (dueño del perro) a efectuar el aporte en favor de la víctima, de forma inmediata por la suma de $150.000 pesos más dos cuotas iguales, consecutivas y subsiguientes en los próximos dos meses bajo apercibimiento de continuar la causa según su estadio procesal y, el causante agravar su situación procesal en dicha causa”, detallaron desde el MPF.

CÓMO FUE EL ATAQUE Y QUÉ PASARÁ CON EL PERRO

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió en abril de 2024, cuando el dueño del pitbull permitió que saliera a la calle sin correa ni bozal. Mariana Gabriela Lillo cruzaba la cancha de rugby de Gaiman cuando el animal la atacó, provocándole heridas en la cara.

“Siento que viene algo detrás, me doy vuelta, el perro me salta al cuello, pongo la mano, me agarra la cara, le bajo la cabeza y lo agarro de la piel abajo”, contó la mujer días después del ataque, en diálogo con Jornada.

Una vez que se liberó del perro, y sin entender del todo qué había pasado, Mariana se dio cuenta que tenía heridas en su cara, se hizo presión con una campera y caminó hasta su casa. Luego una amiga la llevó hasta el hospital, donde le suturaron la mejilla, el mentón y los labios.

En paralelo a que se iniciara la causa penal, la discusión en Gaiman se centró en cuál debía ser el destino del perro. Según informaron sus abogados, el dueño está en tratativas con un refugio de animales local para poder alojarlo “con la contención adecuada para las características de su raza y antecedentes disruptivos”.

