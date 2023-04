Su pareja la prendió fuego, la operaron casi 70 veces y sigue luchando para que se haga justicia

En el año 2011, en época de Navidad, Maira Maidana, con tan sólo 23 años, fue rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja, Maximiliano Penzzi.

Lo demás sólo continuó con la pesadilla. Para salvar su vida, los médicos tuvieron que operarla 69 veces y debió pasar dos meses y medio en terapia intensiva. A pesar de que sufrió la pérdida de un ojo y de la audición, entre otras secuelas que le quedaron por el ataque, está viva y busca justicia.

Es que el debate contra el hombre que la agredió comenzó el lunes y, aunque pasaron más de 11 años, este viernes podría recibir una condena.

El día del ataque, Maira y Maximiliano estaban en el cumpleaños del hermano de ella, pero se tuvieron que volver porque el joven de 22 años tuvo un ataque de celos. Una vez en la casa que compartían, la golpeó y le dijo que se iba a ir a vivir a otro lugar porque la relación no daba para más.

Pocos minutos después comenzó el calvario, mientras sus dos pequeños hijos se encontraban en una habitación. Maira se dirigió hacia el comedor para prenderle una vela a unos santos -algo que hacía cuando tenía problemas de pareja o alguien enfermo- y escuchó un ruido muy fuerte.

“Cuando giro lo tengo a él enfrente mío. Siento algo frío y luego ardor en mi cuerpo”, le contó a este Todo Noticias.

La mujer, que ahora tiene 35 años, comenzó a correr por toda la casa abriendo canillas para poder tirarse agua, pero de ninguna de ellas salía nada. Esto se debe a que el hombre, que había planificado todo, vació el tanque de agua de la propiedad antes de rociarla con alcohol.

En ese momento, recordó que en el fondo estaba armada la pileta, por lo que fue y se sumergió en ella. “No entendía lo que estaba pasando. Me quise sacar lo poco que quedaba de mi corpiño que estaba colgando de mi cuerpo, pero no pude, estaba pegado a mi piel”, sostuvo.

Minutos más tarde, un patrullero se hizo presente en la vivienda para socorrerla, los policías le dijeron a Maximiliano que los acompañara, pero sin saber qué era exactamente lo que había ocurrido. Sin embargo, se negó y les dijo que los seguía con la moto. Algo que no ocurrió. Después de eso, estuvo años prófugo.

Maira llegó a tener el 35% del cuerpo quemado y tuvo que ser operada hasta lunes, miércoles y viernes, todo en una misma semana. Los martes y jueves eran días de descanso para que pudiera reponerse. “Creíamos que la perdíamos, pero volvió a nacer”, le dijo a TN Alejandra, la mamá de la víctima, y agregó: “Cinco años estuve cuidándola”.

EL JUICIO COMENZÓ ESTE LUNES

Luego de una larga lucha por parte de la familia, este lunes por la mañana comenzó el juicio contra Maximiliano Penzzi, que fue detenido por el ataque recién hace un año y ocho meses en Florencio Varela. Está acusado de “lesiones graves e intento de femicidio”.

Los hijos en común de la expareja en la actualidad tienen 14 y 18 años. Alejandra aseguró que ninguno de los dos quiere saber nada sobre su padre, que podría recibir una condena este viernes.

“Tengo miedo de que no termine de hacer lo que quiso hacer. Quiero que le den la condena máxima, porque la quiso matar. Quiero que esté preso para que mis nietos puedan crecer en paz”, pidió la madre de Maira.

🟣LÍNEA DE ASISTENCIA

Si sufrís violencia de género, podés comunicarte las 24 horas a la línea 144. Brindarán atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.