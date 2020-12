MISIONES - Caren, una joven de 27 años fue atacada a trompadas por su novio identificado como Nahuel B. tras negarse a darle sus ahorros luego de terminar encerrada contra su voluntad en una vivienda del barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, en Misiones.

La joven reveló que la golpiza fue tan fuerte que en un momento perdió la cuenta de la cantidad de trompadas. Le fracturó la nariz y los médicos tuvieron que hacerle tres puntos de sutura en una muñeca. Fue amenazada de muerte y teme por su vida.

Luego de dejar a la hija de la víctima de tan sólo 6 años en una habitación, el hombre la golpeó brutalmente. La violencia de las trompadas fue suficiente como para fracturarle la nariz. Tuvo varias escoriaciones y un corte profundo en una muñeca por el que tuvo que recibir tres puntos.

"Él sabía que yo tenía dinero ahorrado y me pidió. Le contesté que no y se enfureció. Perdí la cuenta de las piñas que me pegó. Me rompió la nariz y me lastimo muchísimo", relató la joven a El Territorio tras revelar que llevaban 8 meses en pareja.

Una vez que la incesante golpiza frenó, logró escapar aunque para hacerlo tuvo que dejar su billetera y las llaves de la moto en la vivienda del violento. "Es la primera vez que me golpea. Algunas veces me agarro del brazo por celos, pero no nunca algo así. Logré salir corriendo con mi hija. En la comisaría me dijeron que no alcanza para que esté preso. Pero me amenazó de muerte".

Fuente: La Opinión