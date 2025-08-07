Su mamá no respondía los mensajes, fue a su casa a verla y encontró el cuerpo en estado de descomposición

Un trágico y conmovedor hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad santiagueña de La Banda, provincia de Santiago del Estero, donde una joven fue protagonista involuntaria de un suceso macabro al encontrar a su madre muerta en su domicilio tras varios días sin respuesta.

La situación se desarrolló ayer por la tarde en el barrio Central Argentino. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15 horas, Patricia Teves alertó a la Comisaría 56 porque su madre no respondía a sus llamados y la vivienda estaba cerrada.

Ante la preocupación, los efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y, con autorización de Patricia, debieron romper una de las puertas para ingresar a la propiedad, detalló El Liberal. Quiso defender a su vecina y lo mataron a puñaladas: “¿Cómo le vas a pegar así a tu mujer?”

Una vez dentro, la policía inspeccionó el inmueble y percibió un olor nauseabundo proveniente de una de las habitaciones. Al entrar, hallaron el cuerpo de la víctima, una mujer de 72 años, tendida sobre la cama y sin signos vitales. La atención se centró en el avanzado estado de descomposición del cadáver, lo que indicaba que la mujer llevaba varios días muerta sin que nadie se percatara de su fallecimiento.

Ante esta situación, la fiscal Pacheco ordenó una serie de medidas inmediatas para esclarecer el caso. En primer lugar, se dispuso la intervención del equipo de peritos de la División Científica y el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Los indicios recolectados en el lugar, como la ausencia de signos de violencia o huellas de fuerza por parte de terceros, además del buen estado general de la casa, orientan a las autoridades a considerar que el fallecimiento se produjo por causas naturales. No obstante, se siguen protocolos rigurosos para descartar cualquier otra hipótesis.

Una mujer fue brutalmente agredida por su hija el lunes por la tarde en el barrio Constitución, en Santiago del Estero. ¿El motivo? La víctima le pidió a su hija de 20 años que buscara trabajo para ayudar a la familia a llegar a fin de mes, pero la reacción fue completamente inesperada: la joven la golpeó salvajemente, la apuñaló y la dejó inconsciente en el suelo.

Actualmente, la Policía de Santiago del Estero trabaja para localizar a la agresora, quien escapó de la vivienda tras el violento ataque.

El violento ataque ocurrió el pasado lunes por la tarde, cerca de las 16:30, cuando la víctima llamó desesperadamente a la Comisaría N° 2 de la Mujer y la Familia para pedir ayuda. Unos minutos después, al llegar al domicilio ubicado en la Manzana 28, la policía encontró a la mujer con diversas lesiones.

La mujer, profesora de Matemática, confesó que su agresora fue su propia hija de 20 años, quien convivía en la vivienda y se dio a la fuga tras el ataque. Según relató, todo comenzó cuando le pidió a la joven que buscara un trabajo para tener sus propios ingresos, a lo que ella —identificada como Sabrina C.— respondió a los gritos.

La violencia de la discusión fue escalando progresivamente, hasta que la profesora de Matemática notó que su hija agarró un “objeto”, y luego se dirigió violentamente hacia ella y la apuñaló, causándole un corte a la altura del pecho.