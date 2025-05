La trágica muerte de Cristian Pérez, un hombre de 38 años oriundo de Río Gallegos que falleció tras sufrir graves quemaduras e intoxicación en un incendio intencional, sigue conmocionando a la comunidad de El Calafate.

A un mes del hecho, la familia de Cristian exige respuestas y justicia ante la aparente inacción judicial y la ausencia de avances concretos en la investigación.

UN INCIDENTE INTENCIONAL QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA EN EL CALAFATE

El 7 de abril, en plena madrugada, un incendio devastó un taller mecánico ubicado en el barrio Cerro Calafate. Según confirmaron las autoridades, al menos tres personas ingresaron al predio, esparcieron combustible y prendieron fuego de manera deliberada. No se trató de un accidente, sino de un ataque premeditado que terminó con la vida de Cristian Pérez.

El taller pertenece a René Zúñiga, cuyo padre y dos hermanos están actualmente procesados en un juicio por el femicidio de Burgos, un caso que ha mantenido en vilo a la región durante más de dos años. La coincidencia temporal entre el avance de ese juicio y el incendio añade una compleja dimensión a este suceso violento que aún no ha sido esclarecido.

Cristian había llegado a El Calafate hacía apenas veinte días, proveniente de Río Gallegos, con la esperanza de encontrar trabajo y construir un futuro más prometedor. Logró un acuerdo con la familia Zúñiga para trabajar y dormir en el taller mecánico. Sin embargo, esa madrugada fatídica despertó entre llamas.

A pesar de la gravedad del incendio, Cristian logró salir del lugar y relatar a los rescatistas que había visto a tres personas ingresar al predio. Sin embargo, las quemaduras severas y la inhalación de humo tóxico le provocaron daños irreversibles. Fue trasladado al hospital local, donde permaneció en terapia intensiva durante trece días hasta que falleció el pasado domingo 20 de abril.

LA FAMILIA BUSCA JUSTICIA Y DENUNCIA FALTA DE AVANCES

A un mes de la tragedia, Felicita Armoa, madre de Cristian, decidió grabar un video para hacer público su reclamo de justicia y denunciar la inacción judicial. “Le imploro, le pido al juez que por favor se mueva un poquito más, porque necesito justicia por mi hijo Cristian. No quiero que su muerte quede impune”, expresó entre lágrimas, visiblemente afectada.

La familia asegura que hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas por el hecho. Además, denuncian que no han recibido ninguna actualización ni del Juzgado ni de la policía. “Ni siquiera me entregaron su documento, su ropa, su celular. No me dieron nada”, remarcó Felicita, subrayando la falta de acompañamiento y respeto hacia el dolor familiar.

PROMESAS INCUMPLIDAS Y LA ESPERANZA QUE PERSISTE

En las semanas posteriores al incendio, la familia logró una reunión con el juez Alberto Ludueña, quien se comprometió a impulsar la investigación y mantenerlos informados sobre los avances. Sin embargo, según relata Felicita, desde ese encuentro no han recibido novedades ni respuestas concretas.

“Usted prometió que yo iba a tener justicia por mi hijo, y hasta hoy no tengo noticias”, le recordó la madre al magistrado en el video, apelando a su responsabilidad y humanidad. “¿Usted no siente el amor de padre? Estoy sufriendo en carne propia y más por no tener noticias. Espero tener buenas noticias en estos días, porque ya es un mes que me arrebataron a mi hijo”, concluyó.

Con información de Ahora Calafate, editada y redactada por un periodista de ADNSUR