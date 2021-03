PUERTO MADRYN (ADNSUR) - "No eran historias inventadas; no era una pesadilla, era real”, dijo la joven que fue víctima de los abusos sexuales por parte de su hermano entre los 7 y 17 años. Cuando fue mayor lo denunció y fue condenado en un juicio.

Los abusos duraron una década, desde los 7 a los 17 años. Cuando finalmente pudo contarlo, su madre no le creyó y defendió a su hermano. Incluso en el juicio, declaró a favor del abusador al igual que una de sus hermanas. Su otra hermana, declaró a su favor. “Ahora se pudo comprobar que lo que decía era verdad, yo no mentía. Fue duro enfrentar a la familia, terminar con la hipocresía. Pero algo tenía que hacer. No podía ser egoísta, pensar no sólo en mí, sino en si le pasa a otra persona”, sostuvo la joven tras conocer que fue declarado responsable de los abusos.

La joven reconoce que fue difícil animarse a denunciar. “Uno queda expuesto, muchas personas no denuncian por vergüenza, por “el qué dirán”. Pero afirma que “la elección es de uno. Uno es lo que es, como persona, depende de cada uno. Yo a pesar de mi historia decidí ser mejor persona”.

El juicio está en su etapa final. Luego de extensas jornadas donde se escucharon a los profesionales y peritos, mañana viernes declarará por primera vez.

“Quiero que escuchen mi testimonio, desahogarme. Ellos hablaron por las redes, por todos lados, tratando de ensuciarme. Yo lo dejé en manos de la justicia, que me dio la razón. El viernes voy a hablar por primera vez”, afirmó.

“Ellos (por su hermano y su abogado) quisieron hacer un juicio abreviado y ofrecieron plata. Pero, “¿cuánto cuesta que te arruinen la vida?”, analiza. Lo rechazaron y fueron a juicio.

El hombre fue condenado por unanimidad por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia preexistente en la modalidad de delito continuado cometido entre 2000 y 2010” y se dispuso que quede detenido en prisión preventiva.

El viernes se pedirá la pena, que van de los 8 a los 20 años de prisión. El fiscal Daniel Báez ya adelantó que solicitará una pena alta y luego el Tribunal integrado por las juezas Yamila Flores, Marcela Pérez Bogado y Patricia Asaro dará a conocer su sentencia.

“Espero que se haga justicia”, pidió la joven en una nota publicada con el Ministerio Público Fiscal.