COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El hombre fue detenido a pocas cuadras de la casa de su ex pareja, en el barrio Moure. Minutos antes había intentado ingresar, pese a tener una medida de restricción, chocando su camioneta contra el portón de la casa. Ocurrió el jueves a la noche, cerca de las 23 horas, cuando el personal de guardia de la Seccional Sexta recibió un llamado telefónico. La mujer que llamaba solicitaba la presencia de la policía en su casa en el barrio Moure. Es que su ex marido se encontraba afuera de su casa pese a tener vigente una restricción de acercamiento hacia el domicilio donde ella vive. En ese marco, el hombre “Intentó hacer una maniobra de chocar la puerta de acceso con su vehículo. Chocó el portón” con el objetivo de derribarlo y poder ingresar, según informó el jefe de la Unidad Regional, Adrián Muñoz, a ADNSUR. Sin embargo, no lo logró. Los efectivos de la Seccional Sexta con las características de la camioneta salieron en su búsqueda y lo ubicaron a pocas cuadras del lugar en el barrio Moure. Fue inmediatamente reducido y se constató que estaba en estado de ebriedad. Se dispuso su detención y el secuestro del rodado. Este viernes será sometido a la audiencia de control de detención. En tanto, la denuncia no sufrió ninguna agresión por parte del detenido.