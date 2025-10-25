Joseph Freyser Zabaleta Cubas, un interno alojado en la Alcaldía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, fue señalado como el nuevo sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen con vínculos narco ocurrido en Florencio Varela. La acusación surgió a partir del testimonio de otra reclusa, cuyo aporte permitió el secuestro de un cuaderno con anotaciones relevantes para la investigación.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, Zabaleta Cubas —quien espera su extradición a Perú, donde tiene un pedido de captura por una causa de narcotráfico— estaría detrás de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

La mujer que declaró, también detenida por delitos vinculados al narcotráfico y bajo identidad reservada, aseguró que los diez imputados en la causa actuaban bajo las órdenes de Zabaleta Cubas, quien habría coordinado el ataque desde su celda.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El relato sostuvo que el hombre contaba con un teléfono celular y con una libreta de color verde en donde tendría anotados datos que probarían su participación intelectual, objeto que fue encontrado durante el allaniemiento ordenado por el fiscal.

En tanto, se secuestraron la libreta que contaba con once anotaciones, en su mayoría, números telefónicos, copias del libro de guardia de la división, libro de registro de visitas y libro de pertenencias, que serán periciadas para evaluar temperamento a tomar.

Asimismo, Mónica Débora Mujica, la mujer de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización, será indagada hoy por el fiscal Adrián Arribas, bajo la sospecha de ser coautora de los homicidios.

La imputación para los señalados implica los cargos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de dieciocho años de edad, reiterada en varios hechos, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía, con ensañamiento y por ser criminis causa, todos los hechos en concurso real entre sí, y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género.