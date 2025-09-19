La policía de Comodoro Rivadavia intervino en un operativo de control durante la madrugada del jueves 18 de septiembre, en la avenida Chile frente al sector 4 del barrio 30 de Octubre, popularmente conocido como “Las 1008”, donde un conductor de 26 años fue sorprendido cometiendo una infracción municipal relacionada con la venta ambulante de bebidas alcohólicas sin la habilitación correspondiente.

Operativo sorpresa que terminó en un impensado hallazgo

De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas cuando personal de la Comisaría Seccional Quinta realizaba tareas de control rutinario y detectó la presencia de un vehículo marca Fiat, modelo Punto, color blanco, estacionado en la mencionada avenida.

Al proceder a la identificación habitual del conductor, se constató que en el interior del auto —en los asientos traseros y el baúl— transportaba una considerable cantidad de bebidas alcohólicas.

El conductor manifestó ante la policía que se encontraba realizando venta ambulante de dichas bebidas, sin contar con ninguna habilitación comercial oficial. Este tipo de comercialización incumple lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 8787/06, la cual regula estrictamente la venta, expendio, entrega, suministro, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.

La infracción cometida corresponde al artículo 12, inciso 3, y siguientes párrafos de dicha ordenanza, que prohíbe la venta de alcohol sin la licencia correspondiente, con el fin de evitar el consumo indiscriminado, el comercio ilegal y mantener el orden público en el territorio municipal.

Es importante señalar que el infractor poseía la documentación adecuada para circular con su vehículo en la vía pública, por lo que la sanción no estuvo relacionada con faltas de tránsito sino exclusivamente con la ausencia de autorización para la actividad comercial que ejercía.

Cuáles fueron los productos etílicos incautados

Ante esta situación, el personal policial labró el acta de infracción N° C-78729 y procedió al secuestro preventivo de las siguientes mercaderías:

12 cajas de vino Toro de 1 litro.

5 botellas de vino Viñas de Balbo de 1,25 litros.

1 botella de Gancia de 1,25 litros.

2 botellas de Fernet Branca de 750 ml.

2 botellas de cerveza Corona de 750 ml.

1 botella de Dr. Lemon de 1 litro.

1 botella de gin Brighton de 750 ml.

1 botella de Smirnoff de 750 ml.

18 latas de cerveza Isenbeck de 473 cm³.

18 latas de cerveza Quilmes de 473 cm³.

6 latas de cerveza Quilmes IPA de 474 cm³.

Esta variedad y cantidad de bebidas evidencia la intención clara de comercialización informal y ambulante, acción no permitida por la normativa local.

Las consecuencias para el conductor infractor

La Ordenanza Municipal N° 8787/06 fue sancionada para reglamentar estrictamente la venta y distribución de bebidas alcohólicas en Comodoro Rivadavia, buscando proteger la salud pública y evitar problemas derivados del consumo excesivo o del comercio ilegal, como el descontrol en espacios públicos, situaciones de violencia o accidentes.

El artículo 12, inciso 3, en particular, prohíbe la venta ambulante o en lugares no autorizados y exige la habilitación previa y formal a cualquier persona o establecimiento comercial que desee distribuir bebidas alcohólicas. Esta regulación incluye requisitos de seguridad, registro fiscal y control sanitario.

El conductor infractor podría enfrentar multas, retención de la mercadería y posibles sanciones accesorias según lo previsto en la normativa municipal, además de quedar sujeto a procesos administrativos que determinen la continuidad o no de sus actividades comerciales. La intervención policial busca desalentar estas prácticas para preservar el orden y la seguridad de la comunidad.