Sorpresa en Comodoro: la policía fue a una casa por un trámite y descubrió algo que no esperaba

Los pedidos de captura son órdenes judiciales que permiten a las fuerzas de seguridad detener a personas que están siendo buscadas por la justicia, ya sea por estar imputadas en causas penales o por no haberse presentado ante tribunales cuando fueron citadas.

Estos requerimientos suelen ser parte fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley y el avance de los procesos judiciales.

En ocasiones, durante el cumplimiento de estas órdenes o al realizar trámites judiciales vinculados, la policía se encuentra con situaciones inesperadas o insólitas. La investigación y el trabajo cotidiano en los barrios pueden revelar hechos que no estaban previstos, lo que lleva a detenciones o procedimientos que terminan sorprendiendo tanto a los efectivos como a la comunidad.

En esta ocasión, el pasado sábado 13 de septiembre por la noche, personal de la Comisaría Seccional Quinta llevó a cabo un procedimiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Código y Leonardo Trevisan, en el barrio Fracción XV de la ciudad.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre de 27 años que, al ser consultado en el sistema judicial SKUA, resultó tener un pedido de captura vigente ordenado por la jueza penal de la ciudad. Por tal motivo, fue detenido y trasladado a la dependencia policial para continuar con los trámites legales correspondientes.

UN JOVEN SUFRIÓ LESIONES GRAVES EN EL OJO DURANTE UNA PELEA EN UNA VIVIENDA DE COMODORO

Un violento episodio terminó con un joven de 25 años herido de gravedad en la madrugada de este domingo en el barrio Ameghino, de General Enrique Mosconi, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 en una vivienda ubicada sobre la calle Echeverría al 200, cuando una reunión entre conocidos derivó en una pelea.

De acuerdo con la información policial, tres hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del domicilio cuando, en medio de una discusión, uno de ellos agredió a otro con un arma blanca.

La víctima sufrió una herida en el ojo izquierdo y fue trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Permanece estable, aunque con pronóstico reservado a la espera de estudios complementarios.

El agresor, identificado como un estudiante universitario de 23 años, fue aprehendido en el lugar tras ser señalado por el propio herido y por un testigo de 28 años que presenció el ataque.

En el operativo intervino personal de Criminalística, que secuestró elementos de interés para la causa y preservó la escena para las diligencias judiciales.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que determinarán en las próximas horas la fecha y hora de la audiencia de control de detención.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR