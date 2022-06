Personal de la Policía del Chubut demoró este viernes a la madrugada a un menor de 16 años, que se encontraba en el patio de una vivienda en la calle Mitre de Trelew, y llevaba encima varios estuches con documentación y copias de llaves de distintos vehículos.

El menor había intentado ingresar al domicilio de una familia. Una mujer que estaba sola con sus hijas llamó desesperada a la Policia al advertir que alguien intentaba abrir la puerta trasera.

“Escucho que comienzan a golpear la puerta de la vivienda, golpeaban muy seguido y luego comenzaron a golpear mucho más fuerte incluso intentaban abrir la puerta, ya que manipulaban el picaporte", declaró la mujer a la Policía.

Al parecer, el adolescente de 16 años saltó un portón y dijo que pretendía ingresar a la casa con intenciones de "devolver los objetos robados".

“Me manifestaba que iba a mi casa a devolverme cosas robadas. No logré verlo porque no me anime a abrir la cortina para ver quién era. Cuando llego la policía tampoco quise mirarlo porque estaba muy asustada y mis hijas también estaban llorando”, expuso la víctima.

La Policía se presentó de inmediato en el lugar e interrogó al menor, que respondió con evasivas.

Los efectivos notaron que este chico tenía varios estuches con documentación de diferentes rodados, cédulas de identificación de un Chevrolet Celta y un Ford Ka, licencias de conducir, copias de llaves de vehículos y cajas con objetos de laboratorio.

El menor fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia, y luego fue regresado a sus padres.