Beatriz Toral de 35 años sorprendió a su hija de 7 años mientras dormía y la asfixió. Luego del violento suceso, la mujer intentó suicidarse provocándose varios cortes en el cuello que la dejaron en grave estado. El hecho ocurrió en Presidente Derqui en la zona del conurbano, una localidad de Pilar.

La niña, llamada Jade Estrella Rebelli, falleció poco tiempo después de ser ingresada al hospital. La autopsia llevada a cabo en la Morgue de San Fernando detalló que su muerte fue “por asfixia”.

Los investigadores concluyeron que la víctima no presentaba signos de defensa, lo que confirma la hipótesis de que fue agredida y sorprendida por su madre mientras dormía.

Cristian, padre de la pequeña, estaba preocupado porque no podía comunicarse con su esposa, por lo que le pidió a su hermano que se acercara al domicilio a comprobar que todo estuviera bien.

Una mujer apuñaló a su hija de 7 años: la nena murió en el hospital

“Era clienta mía de todos los días. Venía a comprar siempre golosinas para la nena. Me extrañó que ayer no vino. Hablando con el marido, me dice que 12.05 fue el último contacto con ella, que tenían que ir al psiquiatra y que no le respondía más los mensajes”, dijo Rosa, dueña de un kiosco cercano a la escena del crimen.

Por su parte, el cuñado de Beatriz aseguró que se encontró con la casa cerrada por lo que tuvo que esperar a su hermano para ingresar. Al entrar, ambos descubrieron el cuerpo de la nena inmóvil mientras que su mamá estaba desmayada y ensangrentada.

Por último, familiares aseguraron que Toral padece problemas psiquiátricos que se agudizaron durante la cuarentena. “A mí me lo contó ella, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que tomaba medicación. Una vez me dijo: Yo vivo nada más que por Estrella”, señaló su vecina. Por el momento, la mujer continua internada en terapia intensiva y con custodia policial.