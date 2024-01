Soldado caído: Se salvó de la guerra, conoció a una chica por una aplicación de citas y todo acabó de la peor manera

Un argentino residió en Israel durante veinte años, hasta el 8 de octubre, un día posterior al comienzo de la guerra entre Hamas y Israel. Tras regresar al país, se instaló en la Ciudad de Buenos Aires e intentó apostar por el amor, pero todo terminó de la peor manera.

La víctima de 36 años conoció a una joven de 21 años por una famosa aplicación de citas y la invitó a su departamento el pasado 2 de enero, aunque la historia trascendió esta semana.

Cerca de las 23 horas, la chica llegó al lugar y el hombre que se había salvado de la guerra, vivió una verdadera pesadilla. "Ella me dijo que vivía en Parque Patricios, yo la invité y le dije que le enviaba un auto de la plataforma DiDi. Llegó un poco después. Todo era normal", repite incansable, como tratando de excusarse.

Las cámaras de vigilancia captaron su llegada, mostrando su alegría al recibirla. Una vez dentro del apartamento, decidieron refrescarse con agua. Posteriormente, exploraron opciones en Netflix y acabaron entreteniéndose con vídeos en YouTube.

"No sé cuándo habrá sido, pero estábamos tomando un vino y me pidió hielo. Para mí estaba bien, pero qué iba a pensar. Traje chocolate, hielo y seguimos ahí conversando. De pronto, no me acuerdo de nada", relató Gabriel, con inocencia y miedo.

Cuando despertó horas después, sin recordar nada, notó que había sido víctima de una asalto. Luego de realizar un llamado al 911, el personal policial de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad fue hasta el lugar. De acuerdo a lo que les comentó a las autoridades, le faltaba dinero, dos celulares Xiaomi y una notebook Acer.

Los investigadores hicieron el relevamiento de las cámaras en la cuadra y las del edificio, con las que intentan identificar a la autora del hecho, de acuerdo a lo que le informaron fuentes policiales a TN.