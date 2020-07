BUENOS AIRES (ADNSUR) - Un violento asalto tuvo lugar en Villa Bosch cuando dos motochorros, disfrazados de repartidores de delivery, quisieron robarle a una mujer de 51 años y la tiraron al suelo hasta que comenzaron a golpearla para sacarle sus pertenencias.

Un sodero embistió con su camión a un "motochorro" y luego se trabó en lucha con su cómplice cuando salió en defensa de una mujer que era asaltada y golpeada en una calle de la localidad bonaerense de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero.



A raíz de su intervención, los dos delincuentes escaparon sin concretar el robo a la mujer, una vecina de origen indio y dueña de un supermercado de la zona, quien debió ser asistida en un hospital debido a los golpes que recibió.



El asalto, que fue registrado por cámaras de seguridad, sucedió ayer jueves después del mediodía en Cochabamba y Triunvirato, de Villa Boch, donde la mujer fue interceptada por dos "motochorros" que quisieron robarle la cartera y una bolsa que llevaba.



Uno de ellos se quedó a bordo de la moto, mientra que el otro, que llevaba una bolsa de reparto en sus espaldas, se bajó y atacó a golpes a la mujer, a quien tiró al piso para darle patadas y puñetazos.



La situación fue advertida por un sodero que vive en el barrio y realizaba su trabajo de reparto, quien embistió con su camión al delincuente que había quedado en la moto, tras lo cual se bajó del rodado junto a su acompañante, un joven de 19 años, para encarar al otro asaltante y defender a la víctima.



Tras golpes y forcejeos, los dos ladrones huyeron si robar y dejaron abandonada la moto que tripulaban.



"Fue en cuestión de segundos. Un toma una decisión sin medir ningún tipo de consecuencia, se dio la situación de que pude embestir la moto; uno no sale a matar gente, sale a laburar, soy laburante como todos los que salimos para ganar la guita para mantener a la familia y nuestra casa", contó esta mañana Rafael, el sodero, en declaraciones al canal Todo Noticias.



"Embestí la moto, la persona que estaba arriba cae, traté de embestir a la moto de forma tal que el camión le pegue a la moto y con el freno tirarla, uno no sale a matar, traté de repeler la agresión a esta mujer", añadió el sodero.



El trabajador de 54 años destacó la actitud que también tuvo su compañero de reparto, quien tiene 19 y también se bajó del camión para defender a la mujer.



"A él es a quien hay que valorar porque tiene 19 años y los pibes de 19, 20 pueden laburar y ser pibes de bien. Por suerte pudimos ayudar a la señora y esta gente salió huyendo", expresó Rafael, quien entre lágrimas, agregó: "Los buenos somos más".



La mujer asaltada, identificada como Kaur Parminder (51), fue asistida en un centro de salud de la zona y luego denunció el hecho en la comisaría 9na. de Villa Bosch.



Las fuentes informaron que, poco después del hecho, una persona que se identificó como Juan Carlos Cabanillas (47) se presentó en la comisaría tercera de Tres de Febrero para denunciar el robo de su moto y poner en conocimiento que la misma había siso secuestrada en un operativo en Villa Bosch.



Pero, a raíz de algunas contradicciones en sus dichos, la Justicia dispuso que se hombre quedara detenido ante la sospecha de que pudo haber tenido alguna vinculación con el hecho o ser encubridor de los delincuentes, explicaron las fuentes.



Esa mañana, en declaraciones a la prensa, el marido de Parmider aseguró que su mujer "está muy golpeada", ya que para robarle la bolsa de las compras y la cartera los delincuentes "le pegaron patadas y piñas.

El que le salvó la vida fue un camionero que hacia su reparto de soda en el barrio y vio que estaba siendo robada", contó el hombre, quien se identificó como Javier.



El marido de la víctima agradeció la intervención del sodero para asistirla: "Vio el robo y los gritos de mi mujer ,y los asustó con el camión e que hizo que abandonaran la moto. Le estoy muy agradecido".



Por su parte, el sodero recordó sobre el ataque que la víctima fue atacada "a patadas" y que el delincuente, mientras, la "arrastraba. Yo caigo en un momento al piso y si estaban armados me mataban...fue una situación muy fea", concluyó.