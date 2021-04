CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Este sábado, el padre del submarinista Alejandro y abogado querellante en la causa por el hundimiento del submarino ARA, Luis Tagliapietra, fue sobreseído en una causa relacionada que lo tenía por acusado.

La notificación llegó este sábado al domicilio legal de Tagliapietra. La sentencia pertencía al juzgado Federal de Caleta Olivia.

La denunciante, Valeria Carreras, lo había acusado de fraguar documentos. Según señalaba el documento, Tagliapietra había falsificando las firmas de las familias de otros tripulantes para presentarse como querellante en la causa principal, de hecho, cuatro testigos lo afirmaron. Sin embargo, tras meses de investigación, la Justicia determinó lo contrario.

Según destacó el portal elcaletense.net, la notificación que recibió decía:

La parte resolutiva de la sentencia ordena "el sobreseimiento de Luis Alberto Tagliapietra de las demás condiciones personales obrantes en autos y en el exordio, en ordena a los hechos que dieron motivó a la presente causa (Art. 292 y 296 CP) en razón de que la conducta atribuida al imputado resulta atípica (Art. 306 CPPN) dejando expresa constancia que la formación de este proceso a su respecto no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado (Conf. Art. 336 inciso 3° CPPN)".

Es decir que Tagliapietra no cometió ningún delito. Su conducta no se corresponde a ninguno de los delitos tipificados en el Código Penal de la Nación y, por lo tanto, no existe como tal.

Pero el caso no quedará ahí, porque según resaltó el abogado, "después de muchas cosas horribles que dijeron de mí, la Justicia determinó que mintieron y fui sobreseído". En este sentido, señaló que espera las disculpas públicas de aquellos que lo acusaron públicamente y mencionó algunas personalidades conocidas de los medios nacionales, como Eduardo Feimann y Fernando Morales.

Finalmente, ante la consulta de si demandará a sus acusadoras, aseguró: "Por supuesto. Las denunciaré por falso testimonio y demandaré a quienes mintieron. Las señoras Mendiola, Mamani, Aguirre, Fernández y a la denunciante Valeria Carretas", culminó.