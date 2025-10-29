Los integrantes de la supuesta banda de delincuentes que viajaban entre Trelew y Comodoro Rivadavia, y que fueron detenidos a fines del año pasado, tras una persecución casi salida de una película de acción, fueron sobreseídos en una causa en su contra por un millonario robo a una casa en Rada Tilly.

El juez resolvió el sobreseimiento en la audiencia preliminar tras entender que “no había pruebas suficientes” para elevar a juicio oral y público la acusación en su contra por desvalijar una casa en la villa balnearia Rada Tilly a fines del año pasado.

Se trata de Franco Alí González, Leonardo López, Daniel Alfredo Llancamil, Erik Rodrigo Gatica, Ángel Gastón Colpi y Gabriel Agustín Leuful —cinco oriundos de Trelew y uno de Comodoro Rivadavia, quien actuaba como posible enlace.

APELARÁN UN SOBRESEIMIENTO

El fiscal Juan Carlos Caperochipi confirmó a ADNSUR que presentará una impugnación contra la resolución judicial que sobreseyó a los imputados por un robo ocurrido hace casi un año. El hecho había derivado en una persecución y en la detención de seis personas, además del secuestro de un vehículo de alta gama y parte del botín.

“Se celebró una audiencia preliminar donde la fiscalía arrimó todas las pruebas necesarias para que la causa se ventile en juicio oral y público, y el juez consideró que no había prueba suficiente para enmarcar el delito en la calificación que le fue propuesta, que es robo agravado por ser en poblado y en banda, con algunas participaciones secundarias de algunos de estos integrantes de la banda. Y como resultado de la audiencia, el juez resolvió el sobreseimiento de los imputados”, precisó.

A continuación, el funcionario indicó que, previo a conversar con los damnificados y analizar el resultado de esa audiencia, “estamos trabajando en una impugnación extraordinaria para poder revertir esta decisión”, explicó Caperochipi.

El fiscal recordó que se trata de un caso ocurrido hace un año, con una persecución que culminó con seis personas detenidas. “Es un caso que atravesó sin dificultades el proceso desde el punto de vista de que desde nuestro punto de vista teníamos la evidencia y una investigación seria como para resolverlo a un juicio, pero, bueno, a veces los procesos penales son así: no necesariamente el juez tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, y nosotros vamos a insistir por vía de una impugnación”, sostuvo.

Caperochipi señaló que la Fiscalía considera el hecho grave “por la intervención de una banda” y porque la prueba presentada “habilitaba al menos una instancia de juicio oral y público”. “Nos sorprendió un poco el sobreseimiento, pero son decisiones del proceso que a veces se dan y que nosotros vamos a tratar de revertir a través de una impugnación”, remarcó.

En cuanto a las pruebas, el fiscal detalló: “No todos los casos vienen cerrados con pruebas contundentes, pero creemos que este es un caso que tenía tanto algunas pruebas directas como pruebas con indicios. Además de ser hallados en posesión de los elementos sustraídos, eso nos permitía tener la voluntad de que esta causa llegase a juicio y poder resolver allí, ya exponiendo y produciendo toda la prueba que habíamos reunido”.

Respecto al vínculo con el juez, aclaró: “Nosotros no nos enojamos con el juez, sino simplemente lo que haremos es recurrir o impugnar, como corresponde decir la decisión, para revertir esa decisión. Así que en eso estamos trabajando”.

“A partir de la comunicación, tenemos 10 días hábiles para poder concretar la impugnación, y luego tramitará directamente por vía del Superior Tribunal de Justicia, y allí ya son los tiempos que se le impriman”, concluyó.

EL HECHO

Según los investigadores, para elegir la casa donde cometerían el robo, realizaron previamente tareas de inteligencia que les permitieron planificar el golpe. Fue así como aprovecharon el momento en el que los dueños se habían ido al trabajo y que aún no había llegado la empleada doméstica.

No se trataba de una banda improvisada: tenían en su poder alambres para atar a las víctimas en caso de que tuvieran que hacerlo, equipos de comunicación, barretas, amoladoras y discos de corte, entre otros elementos.

Una vez adentro de la vivienda, los asaltantes comenzaron a recolectar distintos elementos de valor. Aunque no se llevaron dinero, escaparon con pertenencias de la familia y un auto de alta gama de las víctimas. Fue a bordo de ese y otros dos vehículos robados que emprendieron la fuga rumbo a Trelew.

Mientras escapaban a toda velocidad por la ruta 3, fueron divisados a la altura de Uzcudun, por lo que comenzó una persecución cinematográfica que incluyó al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quien se cruzó con los asaltantes en el camino y alertó a la cúpula de la Policía.

Cuando los asaltantes querían ingresar a la ciudad del Valle, tras más de 80 kilómetros de fuga, se encontraron con que la policía había colocado barricadas para evitar que avanzaran. Sin embargo, lograron sortearlas y continuar escapando. Finalmente, y luego de chocar contra un auto, fueron detenidos.