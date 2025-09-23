Un hombre de 49 años fue hallado muerto este pasado lunes por la tarde en un barranco del barrio Padre Corti, en Comodoro Rivadavia. Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, habría caído desde una altura aproximada de 50 metros.

Fuentes policiales señalaron que la familia de la víctima se había acercado a la comisaría del barrio Palazzo para informar su desaparición. Antes de que radicaran formalmente la denuncia, apareció el hijo del hombre y contó que lo había hallado sin vida en un barranco, en una zona donde hay un precipicio muy importante.

El hombre había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa. Según explicaron, se trataba de una persona que tenía problemas de salud y solía caminar por ese lugar con frecuencia.

INVESTIGACIÓN, HALLAZGO Y TRISTEZA PARA LA FAMILIA

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, habló este martes 22 de septiembre con ADNSUR sobre el hecho y remarcó que “hasta el momento lo único que tenemos es que intervino personal de criminalística, no se encontraron indicios de criminalidad en el hecho, tampoco así en el cuerpo por el momento. El cuerpo fue trasladado a la morgue; estamos esperando que en horas de la mañana nos confirmen los resultados de la autopsia y, bueno, posteriormente, seguramente, lo más probable es que se entregue el cuerpo a los familiares”.

Cocha agregó que “los familiares, al percatarse de que no estaba la presencia de su familiar, concurrieron a la comisaría, empezaron a recordar momentos de las últimas veces que lo habían visto. Ellos concuerdan que fue el día viernes, a lo cual también activaron inmediatamente la búsqueda entre ellos, recordando que esta persona siempre recorría esas zonas y que inmediatamente, más allá de la denuncia, otros familiares recorrían el lugar donde habitualmente merodeaba y, bueno, lograron encontrarlo rápidamente y dar alerta a la policía”.

Consultado sobre si el hombre vivía solo, Cocha respondió: “No, ese dato no lo tengo porque también hay otras cuestiones que no hemos preguntado a la familia, dado que, ni bien lo encontraron, obviamente entraron en una situación de crisis, por lo que no quisimos indagar mucho en las circunstancias, más que nada para no ahondar en lo que pudo haber llevado a esta persona a merodear en horas de la noche por ese sector. Por ahora no tenemos mayor información”.

LA HIPÓTESIS QUE MANEJA LA POLICÍA

Respecto a la zona donde fue encontrado, explicó: “Él era muy habitual, ya que vivía en el barrio y solía salir a caminar por ese sector, por eso fue que lo encontraron tan rápido. De todas maneras, más allá de lo que indicó criminalística, que no encontró signos de violencia, sí se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa del deceso”.

Sobre la autopsia, comentó: “Son cuestiones que no puedo decir con precisión porque la gente que la realiza depende especialmente de la justicia. Los tiempos los manejan ellos”.

Finalmente, ante la consulta sobre si el lugar cuenta con testigos o cámaras de seguridad, dijo: “No es un lugar muy transitado, es una zona suburbana y tiene barrancos con alturas importantes, porque tenemos en cuenta que esta persona cayó de un barranco de aproximadamente 50 metros. Dudo que haya cámaras de seguridad en inmediaciones o cerca del lugar”, pero eso está dentro de lo que será la inspección ocular que realiza el personal de la comisaría de Palazzo.

Por el momento, todo indicaría que el fallecimiento se produjo por una caída accidental, aunque se aguardan los resultados oficiales para confirmar dicha hipótesis.