Sin respuestas en la reunión con el Gobierno: advierten que hay un "malestar tremendo" en la Policía

El Consejo de Bienestar Policial de Chubut solicitó una reunión de "carácter de urgente" al Gobierno Provincial para tratar los puntos fijados en plenario, entre ellos, retroactivos , clausula gatillo y antigüedad. Finalmente, el encuentro se llevó a cabo este miércoles pero sin respuestas concretas al pedido de incremento salarial del 35 por ciento, entre otros puntos.

En contacto con ADNSUR, Claudio López , integrante del Consejo del Bienestar Policial por el sector de los activo, precisó que durante la reunión solo estuvo presente el ministro de Gobierno, José María Grazzini, pero "no estuvieron ni el ministro de Seguridad Federico Massoni, el comisario general Miguel Gómez (jefe de Policía) ni el personal del ministerio de Economía para achicar posiciones y descubrir la deuda”.

“La reunión fue como ‘empezar de nuevo’", reconoció tras señalar que "cuando llegamos, el ministro desconoció que nos teníamos que juntar, hablamos del retroactivo y le hicimos el reclamo de lo que se acordó en Comodoro Rivadavia que era un sueldo de $100.000 para el ingresante como agente de Policía, regularizar la antigüedad en dos puntos más, los retroactivos y empezar a recomponer la situación del policía que está muy deteriorada”, repasó.

Asimismo, el representante de los activos señaló que como respuesta obtuvieron que el ministro escuchó pero no convalidó los números presentados por el Consejo de Bienestar. "Empezó a decir que iba a preguntar a Economía y demás. Ahí empecé a mirar a mis compañeros y pensaba ‘que desilusión’. Son muchas horas de trabajo y llevamos la carga de todos los compañeros. Son deudas del 2018 y el 2019. Hay compañeros que están vendiendo pastas para llegar a fin de mes. Yo seguía pensando ‘no nos puede estar pasando esto", lamentó.

“En la conversación, Grazzini dijo que iba a haber una recomposición salarial para todos los empleados públicos por igual. Le respondimos que nosotros teníamos que solicitar lo que necesitaba cada área. Luego, se intercambiaron cosas y la conversación se fue de hilo e importancia. Fue una desilusión y una ‘tomada de pelo’. No hubo soluciones a nuestros compañeros ni se transmitieron esperanzas”, señaló.

LA DEUDA

El suboficial señaló sobre los retroactivos adeudados que "nos dijeron que –después de las PASO del 12 de septiembre- ellos van a mandar la documentación a Economía para que les certifiquen la deuda y cómo ellos pueden pagarla". Y agregó que el monto aproximado de deuda de retroactivos y otros ítems es de $860 millones. "No quieren hacer otra cosa que arreglar los retroactivos porque no hay recomposición ni mejora de antigüedad”, detalló.

Finalmente, indicó que tras la reunión se sintió "dolor" por la situación de los trabajadores al recordar que "en la zona norte, los agentes ganan $41000 y $43000. En la zona de Comodoro Rivadavia, los sueldos de los agentes son de $51000. Además, sufren recargos por todos lados y llegan desilusionados a sus casas".

López afirmó que "Hay un malestar tremendo y muchas Unidades Regionales están manifestando su enojo. En algún momento, algo va a explotar porque el empleado ya no puede más. Estamos insistiendo sobre lo mismo y estamos desde el 2019 con el mismo básico que es de $18.860. No es nada. No entienden, ni la ven y la patean. Ahora en octubre, tenemos la segunda reunión del Consejo del Bienestar Policial. No sé si pedirla porque –en la primera- tuvimos que mandar 3 notas para que nos atiendan y que hagan algo por nuestras Paritarias. Estoy desilusionado y no les creo nada más”, concluyó.