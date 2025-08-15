Sin rastros de Maximiliano Agesta: sigue el operativo en la costa de Santa Cruz

La búsqueda de Maximiliano Agesta, desaparecido desde el domingo 10 de agosto en Caleta Olivia, continúa sin novedades concretas sobre su paradero.

El hombre de 34 años y oriundo de la localidad bonaerense de Necochea, fue visto por última vez en el barrio 2 de Abril, entre las 10 y las 12, cuando se encontraba en una vivienda que no era la suya. Desde ese momento, su teléfono celular permanece apagado.

Maximiliano es hijo del reconocido locutor necochense Abel Agesta, vinculado también al Movimiento por la Autonomía de Quequén y reside desde hace años en Santa Cruz.

Desaparición y misterio en Santa Cruz: encontraron ropa y cigarrillos de Maximiliano Agesta en la costa

Según confirmó su hermano, Diego Agesta, se encontraron una remera, una malla y un paquete de cigarrillos en una zona conocida como Laguna Empetrolada, sobre un camino de ripio ubicado entre la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 12, a la altura del cruce hacia Cañadón Seco.

La Laguna Empetrolada es un sector costero de difícil acceso y escasa concurrencia, lo que complica los rastrillajes.

Personal de Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia mantiene las tareas de búsqueda desde el domingo, en coordinación con otras fuerzas locales.

Hasta el momento, no se han reportado pistas nuevas que permitan ubicar a Agesta, luego de las conocidas el jueves con los hallazgos.

De acuerdo con lo informado, mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela“, “Brizala” y “Laura“.

La familia solicita a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse a los teléfonos 2975-207838 y 2975-081990.