Este sábado se cumple una nueva jornada de búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja que desapareció hace una semana cuando viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones. Hasta el momento, no se registraron resultados positivos, pese al amplio operativo desplegado por fuerzas de seguridad, grupos de rescate y voluntarios con vehículos 4x4 que recorren la zona.

El viernes por la tarde fue hallada la camioneta en la que viajaban, encajada en el barro, sin las llaves puestas y sin rastros de sus ocupantes. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la pareja habría abandonado el vehículo para buscar ayuda a pie, luego de quedar atascados.

Fuentes cercanas al operativo indicaron que una de las pericias más importantes será la inspección ocular de la camioneta para determinar cuánto tiempo permanecieron allí. “Hay que establecer también qué estado de combustible tenía la camioneta para de esa manera también ver qué tiempo de permanencia estuvieron en el vehículo”, señalaron las autoridades, destacando que ese dato podría indicar si intentaron liberar el vehículo antes de comenzar la caminata.

🆘 Un pedido de ayuda

A través de las redes sociales, la hija de Pedro Kreder publicó un mensaje solicitando colaboración para retirar el vehículo que permanece encajado en una zona de difícil acceso. “Necesitamos sacar la camioneta, no tenemos llave; si alguien sabe cómo hacerlo, por favor que se comunique”, escribió junto a un video donde se observa el rodado.

En otro mensaje, agregó: “Necesitamos moverla pero no tenemos llave; si alguien sabe cómo destrabar la dirección que me contacte, por favor. Tenemos que moverla y la zona es muy complicada para acceder con una planchada”.

Mientras tanto, los equipos continúan con tareas de rastrillaje y sobrevuelo con drones, en un área de complejos terrenos y condiciones climáticas adversas. La comunidad de Comodoro y alrededores sigue atenta, con la esperanza de encontrar pronto a Juana y Pedro.

El hallazgo en una zona inhóspita

El vehículo fue localizado en un paraje desértico y de tránsito prácticamente nulo, en un cañadón que los conocedores de la zona identifican como "Cañadón de Visser". Según describieron las autoridades que llegaron al lugar, la camioneta se encontraba visiblemente empantanada, lo que confirmaría la hipótesis de que sus ocupantes quedaron varados y no pudieron continuar su marcha.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores es que el vehículo estaba completamente cerrado, con el cierre centralizado activado. La ausencia total de los ocupantes en los alrededores inmediatamente activó la alarma y movilizó un despliegue de emergencia al lugar.

El rastrillaje se concentra en los alrededores del punto donde se encontró la camioneta y se extiende hacia la costa. Si bien el vehículo estaba en una zona alejada del mar, no se descarta que hayan intentado caminar hacia allí.