Una niña de 4 años presenció un hecho criminal en la ciudad santafesina de Rosario, cuando iba al jardín de infantes junto a su padre. Todo parecía normal hasta que un auto los encerró y desde su interior le dispararon al joven de 21 años, que murió de forma inmediata.

El suceso ocurrió en el Pasaje Montero al 6400. Allí, el papá de la menor sufrió un ataque a balazos, siendo 4 las balas que impactaron en su cuerpo: tres dieron tres dieron en su pecho, y la otra impactó en su cuello.

Desde su entorno familiar, Milagros -la hermana del padre de 2 hijas- publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales, donde exigió justicia. “Lo mataron como a un perro, nunca volvió”, expresó con dolor.

A su vez, la mujer indicó que "no tenía bronca con nadie, no andaba en malos pasos ni nada. Solo trabajaba, se desvivía por sus hijas y su mujer. Era la persona más buena”.

También, reclamó que "solo pido Justicia. Nunca imaginé pedirla por alguien tan cercano. Ya no se puede andar en la calle, no podemos salir sin miedo. Salimos y no sabemos si volvemos. Hoy te fuiste y te llevaste nuestras vidas. Te amo y hasta luego, mi ángel No hay consuelo para tanto dolor”.

Por lo pronto, la Agencia de Investigación Criminal operó en el caso bajo las órdenes del fiscal Adrián Spelta, quien encabeza la causa. Según indicó Radio Mitre, hacía poco tiempo que el joven se había mudado a una casa en Pueblo Nuevo, un barrio de la zona sur ubicado cerca de la estación de trenes Apeadero Sur, y faltaba menos de un mes para que cumpliera 22 años.