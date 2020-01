COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Victorio Jousin tiene 75 años y padece Alzheimer. Salió de su casa de Kilómetro 8 el jueves 16 de enero por la tarde y no saben nada de él. Familiares, amigos y vecinos se sumaron a la búsqueda que realiza la policía con canes, caballos, cuatriciclos, drones y hasta se sumó el helicóptero de Prefectura, con los que ya rastrilló varios sectores de zona norte son novedades.

Hugo Morales, responsable de la División Búsqueda de Personas, confirmó este martes por la mañana que "durante las últimas horas no hemos tenido novedades, pese al importante despliegue en la zona del basural de Km. 18, donde trabajan cerca de 90 personas trabajando. No lo hemos podido ubicar y no pudimos establecer si estuvo recorriendo la zona que estuvimos rastrillando”, dijo.

INVESTIGAN SI HIZO DEDO EN LA RUTA

Asimismo, recordó que el jueves pasado se inició la búsqueda a pocas horas de que fuera visto por última vez. “Con el despliegue y el trabajo que se realizó de inmediato, es imposible que haya caminado tanto en tan poco tiempo y que no podamos ubicarlo”, indicó.

Morales afirmó, ante los resultados negativos de la búsqueda, que se trabaja en la hipótesis que alguien lo haya levantado y lo haya trasladado a otro sector de Comodoro o bien fuera de la ciudad.

“Quizá pidió que lo lleven, porque en algún momento dijo que tenía intenciones de volver al campo, al lugar donde se crió. Quizá encontró alguien que le pidió que lo llevara a la ruta, posiblemente haya hecho dedo y lo hayan trasladado a otro lugar”, manifestó a Radio Del Mar.

Ante la posibilidad de que efectivamente alguien lo haya levantado en la ruta, Morales pidió que se comuniquen en forma privada con la policía: “En forma anónima si quiere, para que podamos saber en qué lugar puede estar”, solicitó.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Por último, el jefe policial indicó que se han chequeado algunos datos aportados pero los resultados son negativos, y que además ya se trabaja en el chequeo de cámaras de seguridad de los vecinos.

“Estamos trabajando con eso, lleva un tiempo, ya están mirando los registros para tratar de establecer el recorrido que hizo después de haber estado en la zona del ejército, dos soldados de guardia lo vieron cuando quiso ingresar. Otro testimonio dice haberlo visto en la zona de la escombrera pero desde ahí nadie más lo ve”, manifestó.