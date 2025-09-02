El padre del bebé que murió por los golpes en Centenario intentó quitarse la vida en la noche del lunes, pocas horas después de ser imputado por el homicidio agravado de su hijo. El hombre, de 33 años, se encontraba alojado en una celda tras la audiencia de formulación de cargos, cuando fue descubierto por personal policial mientras atentaba contra su integridad utilizando su ropa y cubiertos de plástico.

La rápida intervención de los agentes permitió rescatarlo minutos antes de la medianoche. Posteriormente, fue derivado en un móvil del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) al Hospital Castro Rendón, donde se evaluó su estado de salud y se consideró su reubicación en una unidad de detención con mayores controles.

La imputación y el avance judicial

La imputación estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar y de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes solicitaron prisión preventiva para el acusado. El juez de garantías Marco Lupica Cristo autorizó su reclusión por cuatro meses, bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor, según lo establecido en los artículos 45 y 80, inciso 1, del Código Penal.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Los hechos investigados

La investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía de Neuquén determinó que el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto, entre las 6 y las 12:50, en una vivienda del barrio Nueva España de Centenario, donde el imputado convivía con su pareja y otros hijos menores.

De acuerdo con la acusación, el hombre habría golpeado de manera reiterada al bebé de 39 días, provocándole graves lesiones internas. Según los informes, al menos dos de los golpes tuvieron la fuerza suficiente para causarle la muerte.