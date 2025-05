El dato de que Emanuel Centeno, quien está desaparecido desde el 20 de abril en Gaiman, se encontraría en Comodoro Rivadavia, desplegó un amplio operativo con controles en la zona norte, análisis de cámaras de seguridad y rastreo con canes para dar con el joven de 28 años.

Fue el testimonio clave de un camionero quien lo ubicó en la estación de servicio de 3 y 39 de la ciudad petrolera, a unos 388 km de su localidad natal, el martes pasado en horas de la tarde.

El joven tiene una discapacidad motriz y sufre de ataques de epilepsia. Se encontraba vestido al momento de desaparecer con zapatillas negras marca Salomón y una campera azul y blanca.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

El segundo jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP), Pablo Lobos, indicó este viernes por la mañana, en diálogo con "Buen día Comodoro" por Seta TV, que se continúa analizando el registro de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y otras que se encuentran en la zona, con el fin de establecer si la persona que vio el camionero efectivamente es Emanuel Centeno.

“No podemos determinar que sea la misma persona, lamentablemente, porque si bien tenemos imágenes de la estación, no se le ve claramente el rostro”, dijo sobre una persona que sí lograron visualizar en las imágenes. Y por eso, aclaró: “Entonces, para no generar una falsa expectativa, no podemos salir a decir que sea la misma persona”, afirmó.

En continuidad, precisó que se pudo relevar cámaras del centro de monitoreo, de la barriada y de la estación de servicio, por lo que “todo se está analizando”; sin embargo, explicó que se trata de un trabajo intenso porque son varios días y varias horas las que se están analizando.

“Vemos una persona que reuniría las características, pero no podemos asegurar que sea él. Así que tenemos que seguir trabajando para asegurar eso”, agregó.

¿QUÉ DIJO EL CAMIONERO SOBRE EMANUEL CENTENO?

“El camionero dice que el martes, entre las 18 y 19 horas, vio a esta persona que le pidió un cigarrillo”, contó Lobos sobre lo que afirmó el camionero que habría visto a Centeno en la ciudad petrolera.

Sin embargo, en ese momento desconocía que había un pedido de averiguación de paradero con este joven. “Él estaba llegando a Trelew cuando escucha la radio y escucha sobre la desaparición; después ve el flyer y ve que es la misma persona que se estaba buscando”, por lo que inmediatamente alertó a la policía de Chubut.

El jueves, por orden de la jefatura de la policía, personal policial de Comodoro y del comando unificado, hicieron un control importante en toda la zona norte, ya que en los registros fílmicos indican que la persona que se ve en las cámaras de seguridad “se dirigía hacia Palazzo, hacia el sur de la ciudad.” Lo que se distingue es una persona, pero no podemos decir que es el mismo. No queremos apresurarnos y queremos saber si podemos tener una imagen más nítida de la cara para saber si es la misma persona que estamos buscando.

Finalmente, comentó que si hay vecinos que tengan cámaras en la zona y tengan la posibilidad de revisar en el horario del martes por la tarde, pueden hacerlo, ya que "todo será bienvenido para la investigación".

