Este jueves se lleva a cabo la segunda jornada del juicio contra Miguel Ángel Asencio por el femicidio de la locutora y docente Daniela Velasco, en los tribunales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia.

Tras la confesión de Asencio en la primera jornada del juicio que se desarrolló este miércoles, donde reconoció haber asesinado a Daniela, este jueves declaró una compañera de trabajo, una auxiliar del Colegio Perito Moreno.

“Nos contó que estaba en una relación, que había conocido a un señor que parecía una buena persona y después que estaba complicada la situación”.

Según le contó Daniela “tenía muchos problemas porque la seguía a donde ella iba y que había hablado con él para terminar la relación. La seguía donde iba, a donde iba a trabajar. Él no quería aceptar que sean amigos”, indicó.

Una segunda testigo fue una mujer que vio en más de una oportunidad al único imputado por el crimen esperar en cercanías del Colegio Perito Moreno. “Vi un señor que estaba ahí sentado, sin nada y dije ”debe ser alguien que esta esperando", contó sobre la primera vez que lo vio.

“La segunda vez que lo vi caminando, pasó por la mitre y pasó a calle Grecia. Me pareció raro pero como no se quedó ahí no me preocupe”, afirmó.

Cuando pasó lo del hecho fue la tercera vez que lo vio, “cuando estaba ahí sentado con el cuchillo y la policía”, relató ante el tribunal.

LA CONFESIÓN

Durante la primera jornada de debate, Miguel Ángel Asencio, confesó que mató a Daniela Velasco el 5 de noviembre de 2021. “Yo soy culpable de lo que hice, quiero pagar por lo que hice y no merezco vivir”, dijo en una grabación que se escuchó.

El acusado previamente habló de supuestos robos que sufrió por parte de la víctima cuando concurría a su casa y el último, que llevó a que tomará la decisión de asesinarla.

"En el sobre que me entregó había un papel que decía "perdoname" y un billete de 100 dólares viejos. No era un billete de los míos porque yo tenía 36 mil dólares que me llevó que eran nuevos. A partir de ahí, tomé la decisión de ir a la escuela a esperarla", dijo.

“Esta es mi declaración, es la primera vez y única vez que voy a hablar. Yo si bien sé que no hay justificativo para lo que hice, lo hice y quiero pagarlo”, concluyó.

EL FEMICIDIO DE DANIELA

El 5 de noviembre de 2021, cerca de las 14:20 horas, Daniela Velasco de 53 años y madre de dos hijos, estaba por ingresar a trabajar a la escuela Perito Moreno, donde dictaba clases de Lengua, cuando fue abordada por su ex pareja, Miguel Ángel Asencio.

El hombre que llevaba un cuchillo de al menos 30 centímetros de largo y le dio cuatro puñaladas, causándole la muerte. Esto fue advertido por un testigo y Asencio se dio a la fuga en dirección a Calle Brown, fue perseguido por el hombre y por personal de tránsito.

Luego de varios metros, al verse acorralado, Asencio se puso el cuchillo en el cuello y amenazó con suicidarse. Finalmente, arrojó arma blanca en la vía pública.