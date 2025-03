La investigación contra la banda acusada de extorsionar a personas desde el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, bajo la amenaza de publicar fotos íntimas y denunciar ante la Justicia a hombres seducidos a través de falsos perfiles de jóvenes en redes sociales, sigue sumando aristas.

El fiscal del caso, Fernando Rivarola, confirmó a ADNSUR que ya hay 15 víctimas identificadas y adelantó que pueden sumarse más casos. Además, brindó detalles sobre la operatoria de la organización criminal y el calvario que sufrieron las personas amenazadas por los delincuentes. “Muchos han tomado préstamos y se han endeuda por años para cumplir con las exigencias de los extorsionadores”, explicó el funcionario judicial.

Por otro lado, afirmó que, en algunos casos, ante la negativa de continuar con los pagos, la banda compartió fotos íntimas obtenidas a través del engaño con el entorno de la víctima. “En algunos casos, recibieron mensajes los familiares, las esposas, o en el lugar de trabajo, por parte de los mismos autores. Cuando ya veían que no entregaban más dinero, cumplían las amenazas”, explicó Rivarola.

Sin embargo, la recomendación es clara: “Si uno se da cuenta que está recibiendo exigencias de entrega de dinero, lo que corresponde es presentarse a la autoridad y hacer la denuncia”, agregó el fiscal.

EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA VÍCTIMA EN COMODORO

La causa se inició luego de la denuncia por extorsión contra un adolescente menor de edad de Rawson, por lo que se inició la investigación en jurisdicción de la capital provincial. “Cuando empezamos a incorporar evidencia, nos dimos cuenta que era un número muy alto de víctimas y un número también alto de internos y de personas involucradas”, señaló el fiscal.

Fue analizando las cuentas bancarias utilizadas en la maniobra que los investigadores descubrieron que una de las personas extorsionadas era vecina de Comodoro Rivadavia. Tal como contó ADNSUR, la víctima abonó cerca de $6.000.000.

“Cuando yo me comunico con esta persona de Comodoro, tomo conocimiento de que hacía más de un año que lo venían extorsionando, lo que demuestra un principio que la gente que se dedica a esto lo sigue al pie de la letra: mientras le sigan sacando dinero, lo van a seguir molestando. Solo van a cesar en la actividad de hostigamiento cuando la persona ya no tenga nada para entregarles, y que ya esté completamente fundido o endeudado”, sostuvo Rivarola.

La causa tiene 21 imputados, entre los que hay detenidos y familiares de los presos, cada uno con distintos grados de responsabilidad dentro de la organización.

“Tenemos distintas actividades. Algunos internos que, con o sin complicidad del servicio penitenciario o de policía, ingresan dispositivos celulares y chip adentro de la unidad. Otros que se dedican a ponerle la voz y hacer los llamados a las víctimas”, explicó el fiscal.

Al respecto, agregó: “Después tenemos otros que se encargan de conseguir cuentas bancarias o de billeteras virtuales, o de engañar a los titulares de las cuentas para que presten esas cuentas, o de convencerlos para que colaboren. Y ahí tenemos otro tipo de colaboración que puede ser secundaria o primaria, depende del caso. Además, ese o esa titular de cuenta tiene que después de haber recibido el dinero, distribuirlo conforme le indican los organizadores”.

Sobre las posibles penas que pueden afrontar, Rivarola afirmó que “la extorsión realmente es un delito grave dentro de nuestro Código, porque tiene pena de prisión que tiene como mínimo 5 años de prisión”, lo que implica cumplimiento efectivo.

Luego están las complicidades, que pueden ser primarias o secundarias, y los hechos en grado de tentativa, por lo que tienen un monto de pena menor.

CONSEJOS PARA NO CAER EN LA TRAMPA

Al tratarse de una modalidad que crece, las autoridades remarcan la necesidad de extremar los cuidados para no ser víctima de un caso de “sextorsión”.

“Para no caer, lo primero es no entablar relaciones de amistad con perfiles en redes sociales que no le consten la identidad. Esto arranca con una solicitud de amistad de una supuesta joven, que dice ser mayor de edad y que empieza a chatear por una plataforma social. Y apuntan a hombres adultos, preferentemente con actividad laboral de campo o gente con poco acceso a la tecnología”, explicó Rivarola.

Luego, sobre la etapa de extorsión, señaló: “Cuando viene el requerimiento de entrega de suma de dinero bajo cualquier excusa, tener en cuenta que el poder judicial no va a requerir dinero para solucionar causas, y mucho menos en forma telefónica o por WhatsApp”.

Por último, concluyó: “Más allá de las costumbres actuales, de lo que se denomina el sexting, que es el intercambio de material multimedia con desnudez, no es recomendable en los tiempos que corren, porque una vez que el material circula en las redes, uno es pasible de ser objeto de extorsión”.