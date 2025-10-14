Una investigación que lleva casi dos años sigue revelando el alcance de una organización criminal dedicada a la sextorsión, operando desde el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. La causa ya acumula 21 personas imputadas, entre ellas dos líderes que se encuentran detenidos, señalados como los responsables de coordinar las maniobras extorsivas desde el interior del penal.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Chubut, que busca desmantelar por completo a esta red. Esta semana se sumó un nuevo imputado, M.A., un vecino de Comodoro Rivadavia, acusado de integrar la asociación ilícita y de ser partícipe secundario del delito de extorsión.

Según la investigación, su rol era el de hacer circular el dinero mal habido a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, principalmente de Mercado Pago, para dificultar el rastreo de las operaciones.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Con la formalización de la causa, el hombre de Comodoro quedó oficialmente bajo investigación por su rol como 'puente financiero' en una trama que combina sextorsión, crimen organizado y lavado de dinero a gran escala.

CÓMO OPERABAN

Según la investigación, los internos lograron hacer ingresar de forma clandestina una importante cantidad de teléfonos celulares y chips, lo que les permitió operar libremente desde el penal. Desde allí, con perfiles falsos en redes sociales como Facebook y WhatsApp, iniciaban conversaciones con potenciales víctimas, en su mayoría hombres adultos con familia, a quienes enviaban imágenes eróticas sustraídas de Internet.

Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

Una vez ganado su interés, promovían el intercambio de fotos o videos íntimos. Cuando obtenían ese material, comenzaba la etapa de extorsión: amenazaban con hacer públicas las imágenes o con iniciar acciones legales simuladas, si no recibían una compensación económica.

En muchos casos, las amenazas incluían falsas denuncias por abuso de menores, supuestas órdenes de detención judicial y documentación apócrifa con sellos y nombres de jueces y fiscales reales. La presión psicológica se intensificaba con argumentos como internaciones ficticias, denuncias de grooming o enfermedades atribuidas a la supuesta menor. Alerta naranja por vientos intensos en Chubut: se esperan ráfagas de 120 km/h en algunas zonas

TRANSFERENCIAS, CUENTAS FALSAS Y BILLETERAS VIRTUALES

Las sumas de dinero exigidas eran transferidas a cuentas bancarias abiertas con documentación falsa o mediante billeteras virtuales. Todo ese circuito fue también objeto de la investigación, que incluyó el análisis de celulares secuestrados, cuentas financieras y movimientos bancarios.

Las víctimas fueron detectadas en varias ciudades del Chubut y otras provincias argentinas, lo que llevó a calificar la causa como de alta complejidad y a dejarla abierta a nuevas imputaciones.

Gacetilla del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR