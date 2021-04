COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este miércoles, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, citó a indagatoria a 13 personas por el ataque al presidente Alberto Fernández, que ocurrió cuando el mandatario había llegado a la provincia a recorrer la zona afectada por los incendios forestales el pasado el 13 de marzo, y una multitud rodeó el vehículo en el que se movilizaba en Lago Puelo.

La noticia, de obvia trascendencia nacional, se difundió por diversos medios de comunicación. Fue en uno de ellos que el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, se enteró quién es el magistrado que tiene a su cargo la causa por los incidentes contra el presidente Alberto Fernández, y esto despertó su indignación, que plasmó en redes sociales.

"Me enteré que justo el Juez Otranto que es El Garca N°1, que no Buscaba a Santiago, que no nos recibía y me pinchaba el teléfono, funcional al Macrismo, va a investigar por las agresiones a @alferdez (Alberto Fernández) en Chubut?", cuestionó en el posteo realizado en Twitter.

Más temprano, Maldonado -junto con un pequeño grupo de manifestantes- había increpado a la exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del Pro, Patricia Bullrich, en Bariloche, hasta donde había llegado para reunirse con víctimas de violencia por parte de grupos extremos mapuches.