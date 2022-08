Seis mascotas desaparecieron en el incendio de Laprida y piden ayuda para la familia que perdió todo

Un matrimonio y sus dos hijos adolescentes se quedaron con lo puesto tras prenderse fuego su casa este jueves a la mañana en barrio Laprida. Hay cinco perros y una gata desaparecidos. Piden ayuda a los vecinos para dar con las mascotas, pero también para la familia que se quedó sin nada.

Angie Cossio, amiga de la familia, indicó a ADNSUR que producto del incendio que consumió su casa “se quedaron con lo puesto” porque perdieron todo.

La hija del matrimonio se encuentra en el Hospital Alvear donde está siendo asistida con oxígeno. La adolescente alcanzó a escapar del fuego gracias a que su gatita le saltó encima al asustarse con el ruido de una explosión, fue así que se despertó y salió por la ventana.

Se incendió una casa en Comodoro: una adolescente está internada en el Hospital Alvear

Angie indicó que la dueña de casa, Raquel es rescatista de animales y que al momento del incendio, tenía varios perros a su resguardo. “Había cinco mascotas que había adentro. Dice gente que estaba ahí que no saben si los vieron salir o quedaron ahí. Todavía no se ha revisado adentro lo que quedó. No se sabe si están muertos o están desaparecidas”, relató.

“Los que estaban en el exterior fueron ubicados. Uno chiquitito se encuentra en la veterinaria porque estaba resguardado por problemas de salud”, mencionó.

Continúa la búsqueda de un joven desaparecido en El Maitén hace más de tres días

El incendio se habría originado por la explosión de la salamandra, ya que ellos no tienen gas natural.

SOLIDARIDAD

Finalmente, la mujer pidió la colaboración de la comunidad para dar con los cinco perros y la gatita que se encuentra desaparecida, pero también con elementos de cocina, ropa, muebles y cualquier cosa que le sirva a la familia para volver a reconstruir su hogar.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al 2976250391 con Angie, pero también con distintos espacios e instituciones que se encuentran organizando para poder ayudar a esta familia.

Este miércoles se sabrá si Santiago Goodman va preso por el incendio en la Legislatura

O también se pueden acercar donaciones a la siguiente dirección: