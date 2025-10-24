“El uniforme, el arma y las facultades de uso de la fuerza están destinadas a otros fines muy distintos a la extorsión”, destacó uno de los jueces al fundamentar la pena impuesta a Juan Emilio Llaipén, el ex policía que fue condenado a seis años de prisión por obligar a un detenido a firmar un Formulario 08 para transferirle su camioneta.

El tribunal mixto —integrado por tres jueces profesionales y dos ciudadanos— consideró que se trató de un hecho de “particular gravedad”, cometido por un funcionario que debía ser ejemplo de respeto por la ley y terminó abusando de su poder.

El fallo coincidió de manera unánime en la condena y en la extensión de la pena. Para los magistrados, el abuso de autoridad cometido dentro de una comisaría, utilizando el peso del uniforme y la posesión de un arma reglamentaria, configuró un cuadro agravante que no dejaba margen para la indulgencia.

Comenzó el juicio por la muerte de Tino John: hay tres policías acusados

Llaipén, según se comprobó durante el juicio, intimidó al detenido mostrándole su arma y lo presionó para que firmara el documento necesario para transferir el vehículo. La víctima, que se encontraba privada de su libertad por primera vez, estaba sola en la celda y en situación de total vulnerabilidad.

Seis meses de prisión preventiva y el atenuante que consideró el tribunal

A pedido de la fiscal María Bottini, y pese a la oposición de la defensa, el tribunal dispuso la prisión preventiva de Llaipén por seis meses o hasta que la sentencia quede firme. La medida fue apelada, pero un tribunal revisor confirmó su continuidad detenido hasta el inicio efectivo del cumplimiento de la pena.

Insólito: el “copiar y pegar” de un ChatGPT que le costó la condena a un juez de Chubut

Los jueces remarcaron que la gravedad del delito no radica solo en el intento de despojar a una persona de su vehículo, sino en el modo en que un servidor público utilizó los recursos y la autoridad del Estado para su propio beneficio. La presencia del arma y el contexto carcelario potenciaron la intimidación, y fueron considerados elementos centrales al momento de definir la condena.

Como único atenuante, el tribunal valoró que la maniobra no llegó a concretarse: la camioneta nunca fue transferida y no se produjo un perjuicio económico efectivo para la víctima. Eso explica por qué no se llegó al pedido de 7 años y medio de condena que había solicitado la fiscal. Aun así, la extorsión quedó probada y el tribunal entendió que la conducta de Llaipén representó una violación grave de los deberes del cargo y de la confianza pública depositada en quienes portan el uniforme policial.