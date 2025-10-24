Seis años de cárcel para el ex policía que obligó a un preso a transferir su camioneta: el atenuante que consideraron los jueces
El tribunal consideró que el agente abusó de su autoridad y presionó al detenido mostrándole su arma. La fiscal había solicitado una pena de 7 años y medio.
“El uniforme, el arma y las facultades de uso de la fuerza están destinadas a otros fines muy distintos a la extorsión”, destacó uno de los jueces al fundamentar la pena impuesta a Juan Emilio Llaipén, el ex policía que fue condenado a seis años de prisión por obligar a un detenido a firmar un Formulario 08 para transferirle su camioneta.
El tribunal mixto —integrado por tres jueces profesionales y dos ciudadanos— consideró que se trató de un hecho de “particular gravedad”, cometido por un funcionario que debía ser ejemplo de respeto por la ley y terminó abusando de su poder.
El fallo coincidió de manera unánime en la condena y en la extensión de la pena. Para los magistrados, el abuso de autoridad cometido dentro de una comisaría, utilizando el peso del uniforme y la posesión de un arma reglamentaria, configuró un cuadro agravante que no dejaba margen para la indulgencia.
Llaipén, según se comprobó durante el juicio, intimidó al detenido mostrándole su arma y lo presionó para que firmara el documento necesario para transferir el vehículo. La víctima, que se encontraba privada de su libertad por primera vez, estaba sola en la celda y en situación de total vulnerabilidad.
Seis meses de prisión preventiva y el atenuante que consideró el tribunal
A pedido de la fiscal María Bottini, y pese a la oposición de la defensa, el tribunal dispuso la prisión preventiva de Llaipén por seis meses o hasta que la sentencia quede firme. La medida fue apelada, pero un tribunal revisor confirmó su continuidad detenido hasta el inicio efectivo del cumplimiento de la pena.
Los jueces remarcaron que la gravedad del delito no radica solo en el intento de despojar a una persona de su vehículo, sino en el modo en que un servidor público utilizó los recursos y la autoridad del Estado para su propio beneficio. La presencia del arma y el contexto carcelario potenciaron la intimidación, y fueron considerados elementos centrales al momento de definir la condena.
Como único atenuante, el tribunal valoró que la maniobra no llegó a concretarse: la camioneta nunca fue transferida y no se produjo un perjuicio económico efectivo para la víctima. Eso explica por qué no se llegó al pedido de 7 años y medio de condena que había solicitado la fiscal. Aun así, la extorsión quedó probada y el tribunal entendió que la conducta de Llaipén representó una violación grave de los deberes del cargo y de la confianza pública depositada en quienes portan el uniforme policial.