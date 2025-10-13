Seguridad en Neuquén: la policía logró récord de operativos y una eficacia del 75%

El Ministerio de Seguridad de Neuquén presentó un informe que refleja un año récord en materia de operativos y resultados policiales. Entre febrero y octubre de 2025, la provincia alcanzó los 1.000 allanamientos, una cifra que casi iguala los procedimientos de todo 2024, cuando se habían concretado 1.050.

El documento, elaborado por la Dirección de Seguridad y Antinarcóticos de la Policía, evidencia un 75% de eficacia operativa y una reducción sostenida del delito en distintos puntos del territorio provincial.

Entre los resultados más relevantes se destacan:

176 armas de fuego secuestradas

30 kilos de cocaína y 60 kilos de marihuana

2.986 municiones y 1.130 plantas de cannabis

60 millones de pesos en efectivo incautados

Once viviendas clausuradas por venta de drogas

Cuatro aguantaderos demolidos en distintas localidades

Estas cifras, según el ministro Matías Nicolini, reflejan el impacto de una estrategia centrada en la inteligencia criminal, la coordinación judicial y la desarticulación de bandas antes de que operen a gran escala.

Desfederalización y control del narcomenudeo

El informe también resalta los resultados de la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo, mediante la cual la provincia asumió competencias que antes pertenecían a fuerzas nacionales como la Policía Federal o Gendarmería.

Esta decisión permitió que la Policía neuquina actúe de forma autónoma, agilizando investigaciones y allanamientos, y fortaleciendo el control territorial. “Hoy no solo actuamos, investigamos. Seguimos la ruta del dinero y golpeamos la estructura del delito desde arriba”, afirmó Nicolini.

El ministro subrayó que la nueva política busca desarticular las organizaciones criminales y no limitarse al decomiso de drogas. “El narcotráfico no se combate solo en la calle, sino con inteligencia”, sostuvo.

La gestión provincial también impulsó una modernización sin precedentes en materia de seguridad. Entre las principales inversiones figuran:

Más de 20.000 millones de pesos destinados al área.

1.100 nuevos policías incorporados en 2024 y una proyección de 2.000 más para fin de 2025.

Renovación total del parque automotor, con patrulleros, motos, camionetas 4x4 y embarcaciones.

Expansión del sistema de videovigilancia, que pasó de 622 cámaras en 2023 a 2.040 en 2025, con una meta de 3.400 equipos para fin de año.

Construcción y ampliación de unidades penitenciarias en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

“Nunca en la historia de Neuquén se invirtió tanto en seguridad”, aseguró Nicolini, quien además destacó la planificación y coordinación entre las distintas áreas del Estado.

Resultados visibles y confianza ciudadana

El informe provincial también registró una reducción del 31% en los delitos contra la propiedad y un incremento del 85% en las denuncias anónimas por microtráfico a través de la app Neuquén Te Cuida, herramienta que fortalece la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

Nicolini afirmó que Neuquén se consolidó como ejemplo de eficacia policial y gestión moderna, gracias a una política que combina prevención, investigación y profesionalización de las fuerzas.

“Neuquén tiene una política de seguridad moderna, seria y basada en resultados. Y no vamos a retroceder”, concluyó el ministro.