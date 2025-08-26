Tras un domingo complicado, el paro de controladores aéreos continuará este martes y obligará a varias aerolíneas a cancelar o reprogramar decenas de vuelos. Se estima que cerca de 15 mil pasajeros no podrán abordar en tiempo y forma.

La medida es impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que mantiene un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace meses. El cronograma de interrupciones comenzó el viernes, se repitió el domingo y seguirá aplicándose en los próximos días.

Para este martes, el paro regirá en dos franjas horarias: de 7 a 10 y de 14 a 17. Según un comunicado de Aerolíneas Argentinas, en el marco de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 cancelados —todos de cabotaje— y otros 96 reprogramados. En total, la medida impactará en más de 15 mil pasajeros.

Qué días serán los próximos paros de controladores aéreos y cómo impactarán en los vuelos argentinos

El jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, donde se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22, según publica Infobae.

“Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”, expresaron desde el gremio en las últimas horas.

Paro de controladores aéreos: el Gobierno exige garantizar el 45 % de los vuelos

El Gobierno exige garantizar el 45 % de los vuelos

El Gobierno nacional informó el lunes por la noche, a través de un comunicado, que frente al paro convocado para mañana por los Controladores Aéreos, en el marco de su plan gremial, el servicio de navegación aérea es considerado “esencial” y debe garantizarse en al menos un 45%.

La medida fue impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en medio de un extenso conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Aunque el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria semanas atrás, las paritarias no avanzaron. El sindicato rechaza la propuesta oficial, que contempla un incremento del 1% mensual, y exige una “oferta salarial digna” para levantar las medidas de fuerza.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Agrega que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Y sostiene que, “en caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”.

“Asimismo -añade-, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.

Hasta el momento, los paros realizados por el gremio (ATEPSA) liderado por Paola Barritta ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, perjudicando la vida a más de 44 mil pasajeros.