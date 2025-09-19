Maximiliano Cifuentes tenía 21 años y era padre de una bebé cuando fue asesinado a puñaladas la madrugada del 1.º de enero de 2025, en el barrio Laprida, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Por el crimen a sangre fría fue detenido horas después, Roberto Alejandro Romero, de 33 años.

Este viernes 19 de septiembre, a ocho meses del homicidio, se iba a llevar adelante la audiencia preliminar, en la que la familia de la víctima esperaba que el caso finalmente sea elevado a juicio oral y público. Sin embargo, a última hora, la audiencia fue suspendida.

"Se suspendió sobre la hora porque la otra parte tenía otra audiencia, por lo que entendí; entonces suspendieron la mía y la pasaron para octubre, para el 15 de octubre a las 10 de la mañana", lamentó Bárbara Sarmiento, mamá de Maxi, quien cuestionó que es la segunda vez que le sucede esta situación.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

“Yo la paso realmente mal, la verdad, y es terrible que no lo hayan comunicado con anterioridad, sabiendo que tenían una audiencia el mismo día”, agregó en diálogo con ADNSUR.

A continuación, explicó que la familia esperaba en esta audiencia preliminar que el caso fuera elevado a juicio, donde se presentan todas las pruebas y después se elige al jurado. “No hay dudas, están todas las pruebas. Hay testigos todos”, dijo al sostener que no hay dudas de que el imputado detenido es el responsable.

“Sí, pedimos justicia y voy a seguir hasta el último momento; aunque no pueda con mi cuerpo, aunque no pueda levantarme, voy a seguir pidiendo justicia hasta que me la den, que le den una condena efectiva", agregó Bárbara, que recordó a Roberto Alejandro Romero: “lo mató a traición por la espalda, lo pensó. No es que no lo pensó, porque lo pensó; no fue una cosa así nomás”.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

La mujer destacó el acompañamiento de amigos y familia, que en cada oportunidad se movilizan para pedir justicia. “Mi hijo era súper tranquilo y trabajador. Solamente quiero que se haga justicia para poder mínimamente vivir en paz, porque yo ya no voy a tener paz; yo no voy a tener cumpleaños, Día de la Madre, ni su hija tampoco. Estas fiestas que se aproximan, todos tienen con quién sentarse, pero yo tenía solo a mi hijo y ahora no voy a tener con quién festejar nada. Voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Finalmente, destacó la decisión de la justicia de rechazar los pedidos de arresto domiciliario solicitados por la defensa del imputado. “Fue denegado para no entorpecer la causa, claro. Agradezco también que sea así, porque si no estaría súper mal. Agradezco a todos, la verdad que va bien y creo en la justicia, creo que va a haber una condena”.

CÓMO FUE EL CRIMEN

El crimen ocurrió durante la madrugada del primer día del año, cerca de las 5.30. Menos de 24 horas después fue detenido Romero, de 33 años, señalado como autor del homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Cifuentes, un joven de 21 años que había sido padre hacía siete meses, se encontraba en compañía de un amigo en las cercanías de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, en la zona conocida como "60 viviendas" del barrio Laprida.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

En ese lugar se produjo un altercado con una mujer. Poco después habría llegado el acusado, quien tras una discusión atacó a la víctima con un elemento cortante y le dio tres puñaladas que le provocaron la muerte. El joven fue trasladado de urgencia, pero se constató su fallecimiento.