Durante este jueves a la mañana se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el hecho acontecido el pasado el pasado 3 de agosto que tiene como imputado a Martín Triviño.

El representante de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva del imputado Triviño ya que los presupuestos por los cuales se le dictó la medida se mantienen a la fecha.

Considera que hay elementos para tener al imputado como probable autor del hecho, y existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Fuga por las características graves del hecho y la pena que se espera, en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo. El imputado efectúa múltiples disparos contra la humanidad de los uniformados, luego de haberse identificado como tales, todo en una zona urbanizada. También debe tenerse en cuenta los antecedentes penales de Triviño y que el hecho fue cometido en tiempo que se encontraba rebelde en dos legajos y con libertad condicional en otro. Peligro de entorpecimiento ya que su soltura podría influir sobre testigos. Solicitando por todo ello la continuidad de la prisión preventiva de Triviño hasta el próximo 16 de febrero de 2023, fecha en que vence el plazo de investigación.

La defensora no coincidió con el representante de fiscalía en la existencia del “peligro de fuga ya que el mismo es fundado en la expectativa de pena y se convierte en un adelantamiento de pena”. La sola pena en expectativa no permite fundar el peligro de fuga, continuó la defensora. Tampoco se ha fundamentado el peligro de entorpecimiento, expresó; no ha habido ningún informe que se haya intentado acceder a testigos. No pudiendo oponerse la defensora al mantenimiento de la prisión preventiva, ya que no trae elementos nuevos para el análisis, por las conductas en otras causas de Triviño. No objeta por último el plazo de la medida de coerción hasta cuando lo solicitó el funcionario de fiscalía.

Presidió la audiencia Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Ariel Corredera, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Triviño fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Triviño hasta el 16 de febrero de 2023, momento en que se vence el plazo de investigación.

El caso

El hecho investigado ocurrió el pasado 3 de agosto, siendo aproximadamente las 13.45 horas el imputado Triviño se hizo presente en un domicilio de las calles Garcés y Balbin exigiendo que su inquilina se retire, amenazando con un arma de fuego, asegurando que él la había comprado en 2017.

La joven que vivía en dicho domicilio se retira junto a sus hijos y Triviño sustrae un Tv led y procede a incendiar dicho inmueble, provocando importantes daños materiales. En estas circunstancias personal policial -que se encontraba cumpliendo vigilancia en un domicilio cercano al referido- observan que un hombre bajaba del cerro, a quien luego identificaron como Triviño, con una TV en un brazo y un arma de fuego en la otra mano.

Los agentes procedieron a identificarse como personal policial, y Triviño efectúa varios disparos e impacta uno de ellos contra uno de los policías; esto es repelido por personal policial que hiere al imputado, que abandona el Tv en el lugar y se oculta en un domicilio cercano donde finalmente es detenido Triviño.