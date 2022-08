Durante este martes a la mañana se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva y ampliación del objeto procesal por el hecho acontecido el pasado 3 de agosto que tiene como imputado a Martín Triviño.

El fiscal se refirió a la ampliación de la imputación y asimismo solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado por 4 meses. Por su parte, la defensa no objetó el pedido; y finalmente la jueza penal resolvió tener por ampliado el objeto procesal y dictó la prisión preventiva del imputado Triviño por 4 meses, como lo solicitara el acusador público.

Presidió la audiencia Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Julio Puentes, fiscal general; en tanto que la defensa de Triviño fue ejercida por Vanesa Vera, defensora pública.

El fiscal solicitó en principio la ampliación del objeto procesal del hecho calificado provisoriamente como “amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con daño, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido contra personal policial” en calidad de autor para Triviño.

El caso

El hecho investigado ocurrió el pasado 3 de agosto, siendo aproximadamente las 13.45 horas el imputado Triviño se hizo presente en un domicilio de las calles Garcés y Balbin exigiendo que su inquilina se retire, amenazando con un arma de fuego, asegurando que él la había comprado en 2017.

La joven que vivía en dicho domicilio se retira junto a sus hijos y Triviño sustrae un Tv led y procede a incendiar dicho inmueble, provocando importantes daños materiales. En estas circunstancias personal policial -que se encontraba cumpliendo vigilancia en un domicilio cercano al referido- observan que un hombre bajaba del cerro, a quien luego identificaron como Triviño, con una TV en un brazo y un arma de fuego en la otra mano.

Los agentes procedieron a identificarse como personal policial, y Triviño efectúa varios disparos e impacta uno de ellos contra uno de los policías; esto es repelido por personal policial que hiere al imputado, que abandona el Tv en el lugar y se oculta en un domicilio cercano donde finalmente es detenido Triviño.

Por su parte la defensa no objetó ni la ampliación del hecho, ni la calificación jurídica esgrimida. Finalmente, la jueza penal resolvió autorizar la ampliación del objeto procesal del caso.

Medida de coerción:

Seguidamente, el fiscal Puentes solicitó se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre Triviño por 4 meses ya que los presupuestos por los cuales se le dictó la medida no han cambiado. Existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho investigado; como asimismo peligro de fuga por la gravedad del hecho y las características del mismo. También por la pena en espera (de 13 a 26 años de prisión) que, en caso de recaer condena, será de cumplimiento efectivo. También por el comportamiento de Triviño en otras causas con tres dictados de rebeldía y captura por no presentarse, es decir que se presume no se va a someter a proceso, agregó el fiscal. En igual sentido su soltura podría influenciar sobre testigos para mejorar su situación procesal, es decir existe peligro de entorpecimiento.

La defensora expresó que “la defensa siempre propicia la libertad de las personas, pero en este caso lo que solicita el fiscal es una medida acertada”. No coincidiendo con el acusador en la existencia del peligro de entorpecimiento, ya que a su entender el mismo no fue debidamente fundado. Admitiendo que su pupilo no tiene domicilio para ofrecer y solicitar una morigeración de la preventiva a la fecha. Por todo lo cual no se opuso a la medida solicitada por el fiscal.

Por último, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Triviño por el término de 4 meses para asegurar la averiguación de la verdad y el cumplimiento de la Ley. También fundó su decisión en la existencia de elementos de convicción para tenerlo como probable autor del hecho investigado, las características y gravedad de los mismos. Mencionando el peligro de fuga y entorpecimiento.