Por el homicidio de David Guerrero, acontecido el pasado 27 de marzo de 2022 en la “playa del 99”, este miércoles se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el imputado Gabriel Montesino.

La autopsia confirmó que la causa de muerte de Guerrero fue violenta y que se trató de un homicidio. Al momento de ser encontrado en la zona costera, el cuerpo presentaba una herida en su cuello, donde se encontraron también vidrios rotos sobre la arena.

En esta instancia, la fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado hasta la finalización de la audiencia preliminar; en tanto que la defensa no resistió dicho pedido.

Finalmente, la jueza penal resolvió el mantenimiento de la prisión preventiva de Montesino hasta la finalización de la audiencia preliminar del caso a celebrarse el próximo 27 de noviembre.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA

La fiscal solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que cumple el imputado ya que mañana vence el plazo de la medida. Argumentó que persisten el peligro de fuga y los elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con la certeza que esta etapa requiere, la autoría de Montesino como autor de homicidio simple.

La muerte se produce por degollamiento en la playa del 99. Entendiendo que se dan los elementos para solicitar la preventiva en base al peligro de fuga existente, ya que Montesino no tiene domicilio en la ciudad y asimismo por la gravedad del hecho, darle muerte a una persona alcoholizada y la pena en espera. Refiriéndose a la prueba existente en la acusación pública ya presentada. En base a lo cual solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado hasta la finalización de la audiencia preliminar.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

Por su parte la defensa no resistió el pedido de preventiva de la fiscal ya que de los presupuestos y fundamentos para la solicitud no puede resistirlos, no tiene domicilio y las características del hecho son graves con una pena en espera elevada, sostuvo.

Por último, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado hasta la finalización de la audiencia preliminar, como lo solicitara la fiscalía, sin la objeción de la defensa.

Esto ya que la probabilidad de autoría está debidamente justificada y fundada. Montesino carece de arraigo y la pena en espera como resultado del proceso, por el delito de homicidio simple, es de 8 a 25 años de prisión.