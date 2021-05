El lunes se llevó a cabo una nueva audiencia de la revisión preventiva por el homicidio de David Campos, ocurrido el pasado 13 de febrero en Rada Tilly. La jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva del único imputado por el crimen, Oscar Alanís, pareja de la madre de la víctima.

El defensor de Oscar Alanís solicitó que se morigere la prisión preventiva al sostener que "es posible cautelar el proceso con un arresto domiciliario", atento a que su asistido no podría influir y tampoco existe peligro de fuga ya que no posee sustento económico para irse de la ciudad. En tanto, la fiscal Cecilia Codina, pidió que no se haga lugar ante el peligro de fuga, ya que cuando ocurrió el crimen el hombre se dio a la fuga aunque finalmente fue detenido.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Alanis hasta el próximo 15 de julio, fundando su decisión en existen elementos de convicción suficientes para tener a Alanis como probable autor del hecho juzgado. También por la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. El informe social presentado no alcanza para sustituir el peligro de fuga, concluyó.

La autopsia determinó que David Campos que presentaba dos heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón, la que provocó la muerte por neumotórax por herida de arma blanca

EL HECHO

El crimen ocurrió el pasado 13 de Febrero de 2021, siendo aproximadamente las 21:40hs., David Campos, se encontraba en el exterior de su vivienda sita en calle 9 de Julio y Urtubey, de Rada Tilly, predio que compartía con su madre y la pareja de esta última, Oscar Alejandro Alanis.

Tras escuchar ruidos de piedras la madre egreso de la vivienda junto a su pareja Alanis. Allí ella discutió con su hijo -David Campos- y regreso a la vivienda. En esas circunstancias Oscar Alejandro Alanís, portando un arma blanca tipo cuchillo, le asesto dos puñaladas con claras intenciones de causarle la muerte a Campos, en zona del pecho provocando su deceso.

La autopsia determinó que presentaba dos heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón provocando la muerte por neumotórax por herida de arma blanca. “No hay dudas de la intención de darle muerte” concluyó el fiscal. Seguidamente Alanis junto a su pareja se retiraron a bordo de vehículo VW Cenda, en dirección al club Chenque. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio simple” en calidad de “autor” para Alanis.