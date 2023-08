El pasado viernes 4 de agosto, se llevó a cabo una audiencia de control contra Alexis Ortellado. El hombre está imputado por el asalto a la Farmacia Ceferino, ocurrido el pasado 3 de agosto del año 2022.

De esta manera, el juez penal, Ariel Tedesco, estableció que Ortellado siga con prisión preventiva durante un mes o hasta que finalice el debate. Cabe aclarar que la medida había sido solicitada por fiscalía.

LA AUDIENCIA

Participó el juez penal, Ariel Tedesco; en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo Facundo Oribones, procurador de fiscalía. Mientras que María Cristina Sadino, fue la abogada de Ortellado.

EL PEDIDO DE FISCALÍA

Oribones hizo hincapié en que se vencía el plazo de la prisión preventiva contra el imputado. Además, comunicó la sustanciación del debate oral y público en la causa. Sin embargo, fue suspendida por cuestiones de salud de Mariano Nicosia, juez del debate.

En este sentido, pidió por la presencia de Ortellado en el debate. Asimismo, el procurador de fiscalía, planteó que continúan los peligros de fuga y entorpecimiento de la causa.

Por otra parte, explicó que no hubo ninguna nueva circunstancia para modificar su situación. De esta forma, solicitó que se mantenga la prisión preventiva para Alexis Ortellado por un mes o hasta finalizar el debate.

QUÉ DIJO LA DEFENSA DE ORTELLADO

Por su parte, Sadino confirmó lo planteado por Oribones, respecto a la instancia de juicio de la causa. Además, sostuvo que persiste solamente el peligro de fuga y no el de entorpecimiento.

Asimismo, indicó que declararon todos los testigos. Sin embargo, no podrá solicitar la libertad de su defendido, hasta no finalizar el debate. Por otra parte, la abogada no planteó objeción ante lo solicitado por fiscalía.

LA DECISIÓN DEL JUEZ PENAL

En tanto, Ariel Tedesco, confirmó que Alexis Ortellado seguirá con prisión preventiva, por el plazo de un mes o hasta que termine el debate.