Seguidilla de robos en el norte neuquino: detuvieron a un delincuente que vivía oculto en las laderas

La División Investigaciones Zona Norte de la Policía de Neuquén logró detener a un ladrón reincidente que había protagonizado una serie de robos en Chos Malal. Tras un trabajo de inteligencia, los efectivos descubrieron que el hombre se escondía en un refugio improvisado en las laderas del cerro La Cruz, desde donde operaba de manera itinerante.

El caso comenzó el 13 de julio, cuando un vecino denunció el robo de una campera y una tarjeta de débito del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Con esos datos, los investigadores revisaron cámaras de seguridad de comercios donde la tarjeta había sido utilizada y lograron obtener por primera vez una imagen del sospechoso.

Identificación y antecedentes

Tres días más tarde, el 16 de julio, el hombre fue identificado en la vía pública gracias a sus rasgos físicos y su particular forma de caminar. En ese momento llevaba encima un cigarrillo electrónico recién comprado con la tarjeta sustraída.

Las averiguaciones permitieron establecer que no era residente de la localidad y que ya había cumplido una condena en Buta Ranquil, lo que confirmaba su modus operandi itinerante y su experiencia delictiva.

El siguiente paso fue localizar dónde se refugiaba y guardaba lo robado. La investigación llevó primero a un taller mecánico, donde había pasado la noche y dejado una bolsa con la campera, la tarjeta de débito y un termo. Luego, gracias a testimonios de vecinos y patrullajes en altura, la policía encontró un escondite precario en el cerro La Cruz, casi invisible entre las piedras. Allí hallaron un par de zapatillas y un buzo idénticos a los que vestía al momento de su detención.

Este hallazgo no solo consolidó las pruebas en su contra, sino que también reveló su estrategia de moverse entre localidades y utilizar zonas agrestes como escondite.

Otros robos en la ciudad

La investigación determinó además que el mismo delincuente estuvo implicado en otros robos en Chos Malal. En una requisa a su mochila se encontraron elementos pertenecientes a un trabajador de la terminal de ómnibus. Asimismo, cámaras de seguridad comprobaron que había ingresado a un auto de un vecino y sustraído un celular y pertenencias.

La policía destacó que la captura del ladrón fue posible gracias a un trabajo coordinado entre distintas dependencias y a la colaboración de la comunidad. Con su detención, se logró frenar una seguidilla de robos que generaba preocupación entre los habitantes de Chos Malal.