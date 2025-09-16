Un grave caso de violencia de género tuvo lugar la tarde del lunes en la localidad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, cuando un hombre secuestró y amenazó con un cuchillo a su expareja, quien se encontraba junto a su hija de 6 años, que también quedó atrapada en medio de la situación.

El hecho tuvo lugar en la casa de la víctima, ubicada en la calle 22 entre 105 y 107, donde la mujer de 32 años fue sorprendida por su expareja.

Según publicó TN, el agresor irrumpió en la casa en un estado de gran alteración. Tras ingresar por la fuerza, golpeó a la mujer y las retuvo tanto a ella como a la menor bajo amenazas, utilizando un cuchillo para intimidarlas.

La escena se tornó desesperante hasta que un llamado de alerta llegó a la Estación de Policía Comunal de Balcarce.

“El aviso indicaba que había una menor en riesgo y que ambas estaban siendo amenazadas con un arma blanca”, detallaron fuentes policiales en diálogo con el portal 0223. De inmediato, varios móviles fueron enviados al lugar para intervenir en lo que se presumía era una situación de altísima tensión.

Al arribar, los agentes constataron la gravedad de lo que sucedía: la mujer y la niña estaban retenidas dentro del domicilio, bajo la presión constante del atacante armado. Con rapidez y coordinando las acciones, lograron ingresar a la casa, liberar a las víctimas y reducir al agresor sin que la situación pasara a mayores.

En el operativo se secuestró un cuchillo de mango plástico con hoja de acero de 14 centímetros de largo, que habría sido el utilizado por el detenido para amenazar a la mujer y a la niña, así como un teléfono celular que podría ser relevante para la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús, quien dispuso que el joven quedara imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de arma. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal n.º 44 de Batán, donde permanece alojado a la espera de las próximas medidas judiciales.

Tanto la mujer como la niña recibieron asistencia tras el rescate y, aunque fuera de peligro físico, deberán enfrentar ahora el impacto psicológico de haber vivido una experiencia de tal nivel de violencia y amenaza.