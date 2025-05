Secuestro exprés en Comodoro: lo subieron a un auto, le robaron el pan y lo dejaron en una escuela

Este jueves por la tarde en Comodoro se produjo un secuestro exprés en las afueras de un reconocido supermercado muy transitado en esa etapa del dia.

Todo comenzó alrededor de las seis de la tarde sobre la calle 13 de diciembre cuando un menor de edad fue subido por la fuerza a una camioneta de la cual se desconoce patente y marca del vehículo. Ante eso, la víctima denunció que los secuestradores le taparon los ojos con una especie de venda.

Minutos después, el joven fue bajado en el barrio Quirno Costa, precisamente en las afueras de la escuela 7.715 y, según pudo conocer ADNSUR, el mismo no sufrió heridas ni hechos similares durante el tiempo cautivo. El trayecto de punto a punto, conforme lo constató este medio, es de aproximadamente ocho minutos de duración.

Por otro lado, afirmó que sí le robaron una bolsa con pan y un paquete de cigarrillos.

Intentaron secuestrar un bebé afuera del Hospital Regional

El pasado miércoles, la ciudad de Comodoro Rivadavia se vio sacudida por la denuncia de un intento de secuestro de un bebé en las inmediaciones del Hospital Regional. C.N., una joven madre, relató a través de sus redes sociales el dramático episodio que vivió cuando salía de la guardia del hospital junto a su hijo enfermo.

“Fue un momento horrible el que viví. Lo único que agradezco es que mi bebé está conmigo”, expresó en un posteo de Facebook que luego eliminó, pero que rápidamente se viralizó y generó alarma en la comunidad.

Según el testimonio de la mujer, todo ocurrió cuando esperaba en la esquina del hospital a su padre, quien iba a buscarla. “Estaba con mi bebé en un brazo y en el otro el teléfono, esperando el mensaje de mi papá. De pronto, una camioneta negra paró justo delante de mí”, contó.

Lo que siguió fue una secuencia de terror: “Abren la puerta de atrás y saca la mitad del cuerpo un hombre con un pasamontañas y me empieza a tirar del bebé para robármelo. Tiré mi celular, la mochila, no solté a mi bebé, no sé de dónde saqué fuerzas. Él gritaba porque le tiraban del brazo fuerte, yo empecé a gritar y justo pasaba un hombre que fue mi ángel guardián”.