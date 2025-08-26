Una mujer, 36 años, se encuentra internada tras sufrir quemaduras en la espalda, los brazos y las piernas. Habría sido agredida hace aproximadamente dos semanas; sin embargo, recién pudo pedir ayuda el viernes pasado. Su expareja se encuentra detenido bajo los cargos de tentativa de homicidio.

La víctima se encuentra internada en la Unidad de Quemados del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA) en la ciudad de Rosario bajo observación para el seguimiento de las heridas más severas.

En diálogo con Cada Día de El Tres, la directora del HECA, Andrea Becherucci, precisó que la mujer se encuentra estable y fuera de peligro, aunque advirtió que algunas de las lesiones, que afectan el 10 % de su cuerpo, podrían requerir injertos debido a la profundidad y al tiempo transcurrido sin atención médica.

En este marco, detalló que las quemaduras están “parcheadas” en el dorso y las extremidades, lo que amplifica la gravedad aparente debido a que se formó una capa endurecida sobre las heridas.

Si bien en un primer momento se indicó que el agresor formaba parte de la fuerza de seguridad provincial, el Ministerio de Seguridad desmintió estos dichos.

Por el momento, no se difundieron datos sobre la identidad de la víctima ni del atacante, ni sobre el lugar donde la mujer habría estado retenida contra su voluntad.

UN CASO SIMILAR EN CÓRDOBA

El 24 de febrero de este año, Pamela Cano fue atacada por Leonardo Miguel Galván (46), su pareja y padre de sus hijos, en la localidad de Villa El Libertador.

El ataque ocurrió durante la madrugada, después de que la víctima le comunicara a Galván que quería finalizar la relación. En respuesta a la decisión de la mujer, el acusado había prendido fuego la casa que compartía la pareja en Villa del Prado.

Pero no todo quedó allí: los ataques no frenaron con ese siniestro, ya que varios días después abordó a su expareja y la roció con ácido.

Previo a esto, la víctima se encontraba en la casa de su hermana y Galván la convenció para que se fueran juntos de la vivienda. Minutos más tarde, cerca de las 03:30 horas, uno de los vecinos le advirtió a los familiares sobre los incidentes. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el hombre la bañó en el líquido.

A raíz de esto, la gente del barrio se encargó de trasladar a la mujer hacia el Hospital Príncipe de Asturias, donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro, el tórax y el abdomen. Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado.

Tras dos meses de internación, la mujer fue dada de alta y se conoció que había sido víctima de violencia de género por varios años, una de las razones por las que había decidido separarse.