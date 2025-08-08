Secuestraron una gran cantidad de carne de guanaco en un control policial en rutas de Chubut

La Policía del Chubut, a través de la División Seguridad Rural de Rawson, llevó adelante un procedimiento en la noche del jueves que derivó en el secuestro de una importante cantidad de carne de guanaco presuntamente obtenida mediante caza furtiva.

El hecho se inició alrededor de las 21 cuando el jefe del área recibió un llamado alertando sobre un Fiat Palio de color blanco que circulaba por la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 75, cuyos ocupantes habrían estado realizando actividades de caza en la zona.

Ante la denuncia, un equipo de la División Seguridad Rural se dirigió al sector, logrando ubicar el vehículo sospechoso sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de su intersección con la Ruta Provincial N° 25. En el coche viajaban dos personas.

Al realizar la inspección del vehículo, los efectivos detectaron que en el baúl se transportaban grandes cantidades de carne de guanaco, fraccionadas y embolsadas. Según el acta policial, se hallaron 15 lomos, 3 paletas y 17 cuartos de guanaco, todo almacenado en bolsas de consorcio negras.

Tras el hallazgo, se dio intervención al representante de la Dirección de Fauna Silvestre, quien dispuso la confección de un acta de infracción por presunta caza ilegal y el decomiso del producto. Asimismo, se labró un acta de destrucción de las piezas para evitar su comercialización o consumo, dado que no se cumplían las condiciones sanitarias correspondientes.

En la tarde del jueves, personal de la Comisaría Primera de Trelew intervino en un hecho de tentativa de hurto registrado en un comercio ubicado sobre la calle España. Una joven de 23 años fue detenida luego de ser descubierta escondiendo productos entre sus prendas.

De acuerdo con el parte oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 19:10, cuando una clienta que se encontraba en el interior del local observó la maniobra sospechosa de la mujer. La testigo, que se identificó como empleada policial, se acercó y le solicitó que mostrara lo que llevaba oculto. En ese momento se produjo un breve forcejeo, durante el cual cayeron al suelo dos artículos que la joven ocultaba: un candado de gran tamaño y un mixer. Chubut anunció el pago de salarios de julio: fechas y detalles

El valor de ambos elementos asciende a 16.400 pesos, según precisaron desde la dependencia policial. Inmediatamente después del incidente, un móvil policial que recorría la zona advirtió la situación y se acercó para intervenir.

Los agentes procedieron a la demora de la mujer y su posterior traslado a la comisaría, donde quedó detenida, a la espera de la audiencia de control de detención que definirá su situación judicial.