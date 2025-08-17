Secuestraron una 'tumbera' tras un allanamiento en un barrio de Comodoro

Un allanamiento en el barrio Stella Maris de Comodoro permitió a la policía secuestrar un arma de fuego de fabricación casera en el marco de una causa por violencia familiar y amenazas.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este sábado y estuvo a cargo de la División Policial de Investigaciones, que actuó bajo la autorización judicial correspondiente.

El procedimiento tiene que ver con un hecho ocurrido el pasado 13 de agosto, cuando se radicó una denuncia por violencia familiar que incluyó amenazas con un arma de fuego. A partir de la intervención de la Fiscalía, se ordenaron distintas tareas de investigación que derivaron en la solicitud de un allanamiento.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

El juez penal de turno autorizó la medida, que se concretó este sábado en una vivienda del barrio Stella Maris. Allí se procedió a identificar a un joven de 24 años, señalado en la causa como principal investigado.

Durante el registro domiciliario, los efectivos hallaron un arma de fuego casera, conocida comúnmente como “tumbera”, del tipo escopeta. El elemento fue secuestrado y quedó bajo resguardo a disposición de la Justicia. La presencia de este tipo de armas resulta de especial preocupación para las autoridades, debido a su potencial letalidad pese a su fabricación rudimentaria.

Fuentes judiciales confirmaron que los resultados del procedimiento fueron informados a la Fiscalía, quien lleva adelante la investigación del caso.

Operativo en canchas de fútbol de Trelew: detuvieron a un hombre que tenía un arma escondida

La policía llevó adelante un procedimiento en la tarde del sábado que finalizó con la detención de un hombre y el secuestro de un arma de fuego.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

El operativo se realizó en inmediaciones de canchas de fútbol barriales, tras una alerta que daba cuenta de la posible presencia de personas armadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 cuando las autoridades de la Unidad Regional Trelew recibieron información sobre un vehículo sospechoso que circulaba por la ciudad. Según la comunicación, se trataba de un Volkswagen Suran de color blanco, cuyos ocupantes estarían portando armas.

De acuerdo con el parte oficial, el coche había sido visto en primer término en las denominadas ‘canchas de Marquitos’, y luego se habría dirigido hacia las canchas de Ameghino. Ante esta situación, se dispuso un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de ubicar el vehículo y prevenir cualquier hecho que pudiera poner en riesgo a los vecinos.

Demolieron un "aguantadero" en Comodoro: era ocupado por reconocidos delincuentes del barrio Ceferino

Pocos minutos después, los efectivos detectaron al auto estacionado en cercanías de los arcos de las canchas 8 y 9, donde se encontraban alrededor de siete personas reunidas. En ese momento, se resolvió mantener el vehículo bajo vigilancia mientras se organizaba un retén en las calles Oris de Roa y Michael Jones para asegurar su control en caso de que intentara moverse.

Durante el operativo, al momento en que el conductor intentó presentar la documentación del coche, abrió la puerta y dejó a la vista de los uniformados un arma de fuego. Según el informe policial, se trataba de un revólver de color negro, ubicado en el sector central entre los dos asientos delanteros.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

De inmediato, se procedió a la detención del hombre y al aseguramiento del rodado, que fue precintado y trasladado para su posterior registro en el marco de las actuaciones judiciales.