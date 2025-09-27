En la madrugada de este sábado, personal policial de la Comisaría de Km. 8 procedió al secuestro de un automóvil y a la retención de la licencia de conducir de un hombre de 55 años, luego de que éste arrojara un resultado positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:50 horas en la intersección de la Avenida Alejandro Maiz y la calle Teniente Jukic. Efectivos que se encontraban realizando patrullajes preventivos en la zona observaron un Renault Clio de color gris realizando maniobras peligrosas, lo que motivó su inmediata interceptación.

Al detener el vehículo, los oficiales advirtieron que el conductor, identificado como S. J. C., de 55 años, presentaba notorias dificultades para articular palabras y emanaba un fuerte olor a alcohol. Ante estos indicios, se solicitó la presencia de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Una vez en el lugar, los agentes de la APSV realizaron el test de alcoholemia reglamentario, el cual arrojó un resultado positivo de 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se labró el acta de infracción correspondiente. En cumplimiento de los protocolos, se procedió al secuestro del vehículo, que quedó alojado en la dependencia policial, y a la retención de la licencia de conducir del infractor.

La intervención policial logró evitar un posible siniestro vial, destacándose la importancia de los controles preventivos en la vía pública.