La policía de Chubut logró recuperar, en las últimas horas, en el puesto policial de Arroyo Verde, sobre la Ruta Nacional N.º 3, un auto que tenía un pedido de captura desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y vinculado a fines delictivos. El conductor quedó en libertad, pero imputado en la causa.

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 20:15, cuando efectivos de la Subcomisaría Arroyo Verde, dependiente de la Unidad Regional de Puerto Madryn, detuvieron un vehículo que circulaba por el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional 3, durante un control rutinario de ingreso y egreso de la provincia del Chubut.

Se trataba de un Chevrolet Onix color negro. Al verificar la documentación y el dominio del vehículo mediante el sistema oficial, los efectivos constataron que el rodado poseía un pedido de secuestro activo, emitido por la Unidad Fiscal de Coordinación y Control N.º 63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UFCyC N.º 63).

Inmediatamente se notificó a la fiscal de turno, Dra. Silvana Salazar, quien dispuso el secuestro del automóvil. Además, se procedió a la identificación completa del conductor, quien quedó registrado en la causa y se le solicitó fijar domicilio. Por disposición judicial, se labraron actuaciones correspondientes por el delito de “encubrimiento agravado”, ya que el vehículo estaba relacionado con hechos delictivos previos.

Según los registros judiciales, el pedido de secuestro del Chevrolet Onix está vinculado a su uso con fines delictivos, aunque no se especificaron los delitos concretos. Ante esto, el personal de la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn inició los procedimientos de rigor, en coordinación con la DDI de Santa Cruz, para profundizar la pesquisa y establecer posibles vínculos con causas penales en otras jurisdicciones.

El operativo se llevó a cabo sin incidentes, y se destacó la importancia de los controles vehiculares en puestos estratégicos como el de Arroyo Verde, tanto para prevenir delitos como para asegurar que vehículos con pedido judicial sean detectados y secuestrados oportunamente.

Este procedimiento se suma a otras acciones preventivas que realiza la policía en rutas de la provincia, reforzando la seguridad en los accesos y egresos de Chubut y colaborando con organismos judiciales nacionales para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la justicia.