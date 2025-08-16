Secuestraron en una ciudad de Chubut una camioneta robada en Mar del Plata con patente adulterada

La policía de Chubut logró recuperar en Trelew un vehículo que había sido robado en Mar del Plata a fines de julio.

El operativo se concretó en la tarde del sábado, cuando personal de la División Sustracción de Automotores realizaba tareas de investigación en distintos sectores de la ciudad.

Cerca de las 13:20, los efectivos detectaron en la vía pública una Peugeot Partner estacionada sobre calle Héroes de Malvinas, en el barrio Primera Junta. Lo que en un primer momento parecía un control de rutina derivó en una intervención judicial tras constatarse que el rodado tenía las chapas patentes adulteradas.

Al consultar los dominios en el sistema nacional de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se comprobó que las patentes pertenecían en realidad a un Ford Ecosport, lo que evidenció que no correspondían al vehículo en cuestión. A partir de esa irregularidad, los policías profundizaron las verificaciones.

La inspección incluyó la revisión del número de identificación vehicular grabado en los cristales, lo que permitió determinar que se trataba de una unidad con pedido de secuestro vigente. El sistema arrojó que el utilitario había sido denunciado como robado el pasado 25 de julio en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Al momento del hallazgo, el vehículo se encontraba estacionado frente a un domicilio de la zona, aunque no se logró ubicar a ninguna persona que pudiera ser identificada como su conductor o responsable. Ante esta situación, se dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro de la unidad para resguardar la prueba y continuar con la investigación.

La camioneta fue trasladada al puesto policial 824, donde permanecerá a resguardo hasta tanto se avance en las diligencias judiciales y se determine su restitución. La investigación continuará a cargo de la División Sustracción de Automotores, que busca establecer cómo llegó el rodado hasta Trelew y quiénes estarían implicados en su traslado y adulteración de dominio.