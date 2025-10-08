El martes por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, personal de la División Sustracción de Automotores secuestró una camioneta Dodge RAM roja, modelo 2017, valuada en 40.000 dólares, que circulaba por las calles de Puerto Madryn.

El operativo fue resultado de tareas de investigación que permitieron establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo emitido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La medida se enmarca en una causa por narcotráfico y lavado de activos, instruida por el Juzgado Federal de esa provincia.

Una vez confirmada la situación legal de la camioneta, se procedió a su secuestro y traslado al Puesto Policial 212, donde quedó a disposición de la Justicia Federal de Corrientes.

El conductor, que manejaba el rodado al momento del operativo, fue notificado por el delito de encubrimiento. Por el momento permanece en libertad, aunque continuará supeditado al avance de la investigación judicial.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las divisiones policiales y la Justicia Federal para detectar vehículos involucrados en causas complejas, como el narcotráfico y el lavado de activos.

Este tipo de operativos forma parte de los controles que se realizan de manera periódica en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de prevenir delitos y colaborar en investigaciones abiertas en otras jurisdicciones.

QUÉ PASARÁ CON EL VEHÍCULO EN EL MARCO DE LA CAUSA

1. Secuestro preventivo

La policía o una fuerza federal retiene el vehículo por orden judicial (o, en algunos casos, por flagrancia, si se detecta en el momento). 👉 El auto queda bajo custodia policial o en un depósito judicial. 👉 Se labra un acta detallando el estado, la documentación y el motivo del secuestro.

2. Intervención judicial

El vehículo pasa a disposición del juzgado que lleva la causa.

Si el auto está vinculado directamente al delito (por ejemplo, fue usado para transportar drogas), se convierte en elemento de prueba.

Si tiene pedido de secuestro de otra provincia o jurisdicción, se notifica al juzgado correspondiente para coordinar el traslado o la continuidad de la investigación.

3. Investigación sobre la titularidad

La Justicia investiga:

Quién es el titular registral (según DNRPA).

Si fue comprado legalmente o con documentación adulterada.

Si el titular estaba al tanto o no del uso ilícito del vehículo.

👉 Si se demuestra que el vehículo fue adquirido de buena fe y no tiene relación con el delito, se puede pedir su devolución mediante un trámite judicial. ▶ Si fue adquirido de forma irregular o está vinculado directamente al crimen, puede quedar incautado definitivamente.

4. Posible decomiso

Si la Justicia determina que el auto fue instrumento, producto o provecho del delito, puede ordenar el decomiso, es decir, que pase al Estado. En causas federales (como narcotráfico o lavado), el bien puede terminar:

Subastado públicamente.

Entregado a una fuerza de seguridad o a un organismo estatal para su uso.

Destruido, si no puede recuperarse.

👤5. Situación del conductor o dueño

Depende del rol que haya tenido: