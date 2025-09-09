El municipio de Comodoro, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, desarrolló un operativo en un supermercado chino en la zona norte de la ciudad petrolera, tras el arribo de un camión de transporte de mercadería. Allí se detectó un importante excedente de bebidas alcohólicas no declaradas que terminaron secuestradas.

El personal del área de Abasto realizó la intervención el sábado por la noche en el barrio Próspero Palazzo, tras realizar el seguimiento de un transporte que se dirigía a un supermercado sito en avenida Juan José Paso. Allí se detectó un excedente de mercadería sin declarar, en su mayoría bebidas alcohólicas.

El secretario a cargo del área, Miguel Gómez, explicó que, en el marco de los operativos que se vienen llevando adelante desde su cartera, el personal detectó una anomalía en un supermercado chino de la zona: en el lugar "se constató que un transporte que debía descargar mercadería en dicho local consignaba tres remitos con determinada cantidad de productos, pero fácilmente se observaba que lo declarado no coincidía con el volumen real de la carga".

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

En esa línea, señaló que "al realizarse la respectiva inspección, tarea que se efectuó entre las 22 horas del sábado y las 3 de la mañana del domingo, se confirmó la gran diferencia existente entre lo que declararon y lo que descargaron. Se labraron las actas de infracción correspondientes y el lunes se elevaron las actuaciones al Juzgado de Faltas".

Y en este marco, el funcionario detalló que "la mercadería excedente se encuentra intervenida, a la espera de que el propietario regularice su situación. En su mayoría, los productos no declarados consistieron en bebidas alcohólicas, entre ellas casi 400 packs de cerveza y una cantidad similar de fernet".

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que viajaba a Comodoro: varios heridos terminaron en el hospital

"Desde que implementamos controles más estrictos a los vehículos de carga, venimos detectando que muchos de ellos no declaran como destino nuestra ciudad y otros que declaran cantidades ficticias de mercadería, ya que transportan más, pero presentan remitos apócrifos", expuso.

Por último, Gómez remarcó que este modus operandi "afecta gravemente a la Municipalidad, ya que esto representa una clara evasión tributaria", pero, además, "pone a los infractores en una situación ventajosa respecto de los otros contribuyentes, que ingresan su mercadería y la declaran como corresponde, generándose una competencia muy desleal".

Loma Ávila lanzó advertencias contra petroleros jerárquicos y camioneros

Detectaron una verdulería en Comodoro que declaraba menos mercadería para evadir impuestos

El municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano, llevó adelante la semana pasada un operativo en una verdulería del barrio La Loma, en la zona sur de la ciudad, donde se detectaron irregularidades durante la descarga de frutas y verduras.

El procedimiento, realizado por personal de la Dirección General de Abasto, se concretó en un local ubicado sobre avenida 13 de Diciembre, entre Rawson y Ameghino. Allí, los agentes municipales interceptaron un camión de transporte que descargaba mercadería. Incendio en un reconocido local de comidas rápidas sacudió el centro de Comodoro Rivadavia

Al verificar los remitos, los inspectores constataron que la cantidad de productos declarados no coincidía con lo que realmente se estaba bajando. La cantidad declarada de mercadería era mucho menor.

En total, se detectaron 40 bultos de frutas y verduras no declarados, los cuales fueron incautados en el lugar.