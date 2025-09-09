Secuestraron armas y rescataron un caballo en un aguantadero de Plottier

La Policía de Neuquén desbarató un aguantadero en Plottier, en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía de Robos y Hurtos. La acción contó con la participación de efectivos de la Comisaría Séptima, Bomberos, la Metropolitana, UESPO, Brigada Periferia I y la División Montada y Canes.

El operativo, realizado el martes por la mañana, requirió múltiples móviles policiales que ingresaron de manera sorpresiva a distintos domicilios vinculados a investigaciones por robos recientes.

Secuestros y detenidos

En una de las viviendas, los agentes incautaron una bomba eléctrica, cables subterráneos, un arma larga calibre .22 con municiones y una motocicleta con pedido de secuestro vigente, vinculada a una causa por robo calificado y lesiones. Allí fue demorada una persona mayor de edad.

En otra propiedad se encontraron bombas centrífugas, una bomba de agua de alta presión y unos 25 metros de cableado, elementos que quedaron bajo custodia judicial para determinar su relación con los delitos investigados.

Durante los allanamientos, la Fiscalía de Delitos Ambientales intervino en un domicilio donde un caballo de aproximadamente 15 años presentaba signos de desnutrición. El animal quedó bajo resguardo judicial, con supervisión de un veterinario policial que controlará periódicamente su evolución.

Operativo en Zapala: atraparon a un ladrón

En la ciudad de Zapala, la Comisaría 48 detuvo a un hombre que protagonizó varios robos en domicilios y comercios. La detención ocurrió tras el robo de un celular a una empleada de un comercio, cuando el sospechoso fue interceptado en las calles Río Negro y Corrales.

El allanamiento en su vivienda permitió recuperar un importante botín, incluyendo compresor, criquet, pistolas neumáticas, taladros, amoladora, mamelucos y otros objetos, vinculados a distintos delitos. El detenido fue notificado de la apertura de una causa por hurto y encubrimiento.